Woelki-Effekt : Kirchenaustritte im Erzbistum Köln erreichen Rekordniveau

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki will in der kommenden Woche seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen. Aber seine angekündigte Rückkehr wird überschattet vom Anstieg der Zahl der Kirchenaustritte auf ein Rekordniveau. Nach Recherchen der F.A.Z. sind im Jahr 2021 in den Städten und Gemeinden des Erzbistums mehr Katholiken aus der Kirche ausgetreten als jemals zuvor. Insgesamt haben zwischen Januar und Dezember des vergangenen Jahres rund 62.000 Personen ihre Kirchenmitgliedschaft beendet. Das sind etwa 20.000 oder 48 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019; damals waren es rund 42.000 gewesen. Das ergab eine Anfrage bei den für Kirchenaustritte zuständigen 25 Amtsgerichten in Nordrhein-Westfalen sowie den sechs Standesämtern in Rheinland-Pfalz, deren Bezirke im Erzbistum Köln liegen. Die Zahlen von 2020 lassen sich wegen der pandemiebedingt eingeschränkten Tätigkeit der Gerichte nicht mit denen von 2019 und 2021 vergleichen.

Weil die meisten Amtsgerichte die Austritte nicht nach Konfessionen aufschlüsseln, lässt sich zunächst nur die Gesamtzahl der Kirchenaustritte ermitteln. Aber alles spricht dafür, dass der sprunghafte Anstieg auf die Austritte von Katholiken zurückzuführen ist und der prozentuale Zuwachs hier deutlich über 50 Prozent liegt. In den neun Amtsgerichtsbezirken, deren Zahlen nach Konfessionen getrennt ausgewiesen werden, haben die Austritte aus der katholischen Kirche um insgesamt 60 Prozent zugenommen.