Katholische Kirche : „Frauen müssen die Machtfrage stellen“

Zur Person

Katharina Ganz wurde 2013 erstmals an die Spitze der – noch– 143 Schwestern zählenden „Kongregation der Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu“ gewählt. 117 von ihnen leben in Deutschland, 19 in Südafrika, sieben in Amerika. Die Sozialpädagogin und promovierte Theologin berät die Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz. D.D.