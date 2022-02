Stimmung im Erzbistum Köln : Warten auf Woelki

Die Katholiken im Erzbistum Köln warten. Kommende Woche soll Rainer Maria Kardinal Woelki aus seiner Auszeit zurückkehren. Seine ersten beiden Messen hat er aber schon abgesagt – und ob er wirklich kommt, weiß keiner. Sagt auch keiner. Es geht also genau so weiter, wie es aufgehört hatte im Oktober: mit häppchenhaften oder gar keinen Informationen.

So war es beim Aschermittwoch der Künstler. Er sollte Woelkis erster Auftritt sein, am Tag seiner Rückkehr. Die Einladungskarten waren verschickt, und im Programm stand: Woelki lade ein, wolle in der Messe das Aschekreuz verteilen und später im Maternushaus empfangen. Also alles so wie immer. Montag dieser Woche dann die Mitteilung: Er werde nicht die Messfeier im Dom halten. Das Ereignis würde von den „aktuellen kirchenpolitischen Spannungen überschattet“, daher wolle er „die Künstlerinnen und Künstler, die er sehr schätzt, vor weiteren Polarisierungen“ schützen. Zu diesem Zeitpunkt war auf der Homepage aber noch der Empfang im Maternushaus geplant, Dienstag war dann auch dieser Punkt verschwunden, und am Mittwoch lud in einer Pressemitteilung auch nicht mehr Woelki ein, sondern einfach die „Künstlerseelsorge“.