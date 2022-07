Faeser plant Neustart : Wie kann man den Bevölkerungsschutz verbessern?

Vor einem Jahr sind 180 Menschen in der Flut gestorben. Innenministerin Faeser präsentiert Pläne, wie Deutschland fortan besser für den Katastrophenschutz vorsorgen will.

15. Juli 2021: Anwohner in Bad Neuenahr werden in einem Rettungsboot in Sicherheit gebracht. Bild: Lucas Bäuml

Vom „Neustart“ im Bevölkerungsschutz war schon öfter die Rede, seit vor einem Jahr die Flut mehr als 180 Menschen in den Tod riss und Hunderte Verletzte und Tausende Verzweifelte zurückließ. Bund, Länder, Kommunen und Hilfsorganisationen sollen besser zusammenarbeiten: Das hatten die Innenminister erst Anfang Juni beschlossen. Seitdem gibt es ein Gemeinsames Kompetenzzentrum beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), das alle Akteure an einen Tisch holt, damit ein 360-Grad-Bild entsteht.

Am Mittwoch präsentierte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) weitere Pläne für den Neustart. „Wir müssen immer vorbereitet sein“, so Faeser. „Und wir müssen früher vor Gefahren warnen.“ Eine rechtzeitige Warnung könne Leben retten, das sei die Lehre aus dem vergangenen Jahr. Faeser will vorankommen mit modernen Warnsystemen wie Cell Broadcast, die gezielte Warnhinweise direkt aufs Handy verschicken können. Am 8. Dezember soll es einen Warntag geben. Bei alledem sei aber eins wichtig, so Faeser: Man dürfe keine Angst verbreiten.

Der Grat zwischen Warnung und Panikmache ist schmal, manchmal ist man auch hinterher schlauer. Jedenfalls kann man durchaus darüber streiten, ob die Äußerungen des neuen BBK-Präsidenten Ralph Tiesler in einem Interview diesseits oder jenseits der Grenze liegen. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte Tiesler, dass aufgrund des Klimawandels und der akuten Bedrohung durch Unwetterkatastrophen und Flutkatastrophen „manche Flächen“ nicht wiederbesiedelt werden sollten. Tiesler meint die Gegend an der Ahr, die im vergangenen Sommer so dramatisch über die Ufer getreten war. Doch dabei beließ er es nicht. „Diese Frage“ stelle sich auch an deutschen Küsten. Es sei noch Zeit, Schutzkonzepte gegen die Auswirkungen der Klimakrise zu entwickeln und in der Raumplanung zu berücksichtigen, so Tiesler in dem Interview. Doch es gebe „keinen Ort oder Landstrich in Deutschland, bei dem wir nicht genau hingucken müssen“.

In der Pressekonferenz am Mittwoch, in der Faeser ihre Ideen für den Bevölkerungsschutz vorstellte, saß auch Tiesler und die zweite Frage ging direkt an ihn: Welche Gegenden seien gemeint? Nach welchen Kriterien könne man beurteilen, ob das eigene Haus nun auch gerade auf einer Fläche stehe, die eigentlich nicht besiedelt werden dürfe? Tiesler antwortete ausweichend, er könne keine Liste mit Ortschaften zücken, sei dafür auch gar nicht zuständig, außerdem seien dies Zukunftsfragen. Die Kriterien könne man sich selbst vorstellen. Eigentlich habe er eine ganz andere Botschaft senden wollen: Dass es beim Zivil- und Katastrophenschutz „keine Gewissheiten“ mehr gebe. Man müsse lernen, Fragen „out of the box“ zu stellen, Fragen, die bisher nicht gedacht wurden. „Wir müssen offen miteinander reden und Gedanken zulassen, die wir bislang nicht ausgesprochen haben.“

Faeser kündigte eine ganze Kaskade von Maßnahmen an, wobei die Planungen dafür teils schon länger zurückliegen. Die nationalen Ressourcen für den Katastrophenfall sollen ausgebaut werden. Besonderen Schutz soll es für die kritische Infrastruktur geben, etwa die Energie- und Gesundheitsversorgung. Noch in diesem Jahr soll es Eckpunkte für ein entsprechendes Gesetz geben, in dem Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz vorgesehen sind.

Ein jährlicher Bevölkerungsschutztag von 2023 an

Neben der Zeltstadt in Berlin-Tegel, in der jetzt schon 5000 Menschen untergebracht werden können, sollten „in Rekordzeit“ weitere Notunterkünfte aufgebaut werden, in denen Menschen schlafen und ärztlich versorgt werden können. Von 2023 an soll es einen Bevölkerungsschutztag in Deutschland geben, an dem nicht nur für die staatlichen Maßnahmen geworben werden soll, sondern auch für die individuelle Vorsorge.

Faeser kündigte an, die Länder noch in diesem Jahr zu einer Konferenz einzuladen, um die Flutkatastrophe vor einem Jahr und den Wiederaufbau systematisch aufzuarbeiten und die Lehren daraus zu ziehen. „Wir haben uns zu lange sicher gefühlt“, sagte Faeser. „Wir müssen die großen Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte aufarbeiten.“

Noch einen anderen Punkt werden Bund und Länder zu besprechen haben: die Finanzierung der Investitionen in den Bevölkerungsschutz. Im Bundeshaushalt sind nun mehr als 300 Millionen für den Bevölkerungsschutz vorgesehen, berichtete Faeser am Mittwoch, 146 zusätzliche Stellen für das BBK. Das sei in Zeiten knapper Kassen ein Erfolg. Sie fügte hinzu: „Die eigentliche Verantwortung liegt bei den Ländern“, da würde sie ja gerne mal nach den Investitionen fragen. Die Länder wollen dem Bund keine Kompetenzen abgeben. Eine Idee aus der FDP, beim BBK eine Zentralstelle einzurichten, wofür eine Grundgesetzänderung erforderlich wäre, haben die Länder sofort zurückgewiesen. Stattdessen wollen sie Geld.

Auf der Innenministerkonferenz Anfang Juni in Würzburg haben sie in den kommenden zehn Jahren zehn Milliarden Euro vom Bund gefordert, um Strukturen aufzubauen. Faeser sagte bei dem Treffen vor sechs Wochen Unterstützung beim Aufbau des Sirenennetzes zu, hielt sich aber ansonsten bedeckt und verwies darauf, dass über den Haushalt das Parlament entscheide. Bei der Pressekonferenz am Mittwoch waren die Innenminister der Länder nicht dabei und Faeser ließ erkennen, dass sie nicht gewillt ist, die Summe alleine zu tragen: Das Geld müsse gemeinsam investiert werden, so die Bundes­innenministerin.