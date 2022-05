Innenministerkonferenz : Innenminister wollen mehr Geld für den Katastrophenschutz

Wenn sich die Innenminister der 16 Länder einig sind, hat es fast immer einen Grund: Sie wollen Geld vom Bund. Doch Berlin will nicht so gern nur der Zahlmeister sein und fragt dann zurück, ob die eine oder andere Zuständigkeit der Länder nicht besser zentralisiert werden sollte, was die Länder stets vehement ablehnen. Vor der Innenministerkonferenz, die am Mittwoch in Würzburg beginnt, ist dieses Tauziehen wieder zu beobachten, diesmal am Beispiel des Katastrophenschutzes.

Da ist die Rechtslage klar: Katastrophen sind nach den Bestimmungen im Grundgesetz Sache der Länder, der Bund ist nur im Spannungs- und Verteidigungsfall zuständig. Erst in der Pandemie wurde einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, dass es ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gibt, das aber nicht viel tun konnte. Der CDU-Politiker Armin Schuster wurde sein Präsident und dachte laut über eine Grundgesetzänderung zugunsten seiner Behörde nach. Das kam bei den Ländern nicht so gut an.

50 Millionen Euro vorgesehen

Die pragmatische Lösung heißt nun: ein Kompetenzzentrum im BBK, wo Bund, Länder und Hilfsorganisationen die Arbeit koordinieren. Dieses Zentrum wollen die Innenminister nun beschließen. Schuster hatte sich als BBK-Chef für die Behörde zehn Milliarden Euro gewünscht. Im Haushalt 2022 sind erst einmal gut 50 Millionen vorgesehen, darunter 3,3 Millionen Euro für ein 360-Grad-Lagebild, in dem etwa die verfügbare Schutzausrüstung und Vorräte erfasst sind. Das ist immerhin eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren.

Schusters Summe taucht in einer Beschlussvorlage für die Innenministerkonferenz wieder auf, zu der Schuster mittlerweile gehört. Berichterstatter ist Nordrhein-Westfalen, in den wesentlichen Punkten sind sich die Innenminister einig. Der nordrhein-westfälische Ressortchef Herbert Reul (CDU) sagte der F.A.Z. in Anspielung auf schwere Unwetter: „Kyrill, Ela, Corona, Bernd und nun die Ukraine: In den vergangenen Jahren haben wir einiges bewältigt.“ Solche Ereignisse zeigen aber auch, dass die Gefahrenabwehr besser darauf vorbereitet werden müsse. „Ein gut aufgestellter Katastrophenschutz der Länder ist die Basis für den Zivilschutz. Daher braucht es einen Stärkungspakt Katastrophenschutz und Zivilschutz in Höhe von zehn Milliarden Euro – analog zum Sondervermögen Bundeswehr.“

Nach der Beschlussvorlage soll das Geld bereitgestellt werden, um „notwendige Strukturen“ zu schaffen oder wiederaufzubauen und der Bevölkerung „bei länderübergreifenden Lagen“ so einen „adäquaten Schutz“ bieten zu können. Damit sind Szenarien wie die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 gemeint oder Waldbrände, die sich über das Gebiet von zwei Bundesländern erstrecken, aber auch deutschlandweite Katastrophenlagen.

Die Formulierung ist schwammig gehalten; unklar ist auch, inwiefern die zusätzlichen Mittel für das BBK darunterfallen. Auch der Zeitraum, in dem das Geld fließen soll, ist nicht näher definiert. Die Länder wollten so offenbar einen Spielraum für Verhandlungen mit dem Bund offenhalten.

Innenminister fordern auch mehr Geld für Sirenen

Der Bund zeigt hier durchaus Bereitschaft. Die Einigung zum Sondervermögen für die Bundeswehr von Sonntagabend umfasst auch die Abrede, Maßnahmen zur Stärkung des Zivilschutzes über den Bundeshaushalt zu finanzieren. Man werde über alles sprechen, aber die Länder müssen auch selbst massiv investieren, heißt es im Bundesinnenministerium. Nordrhein-Westfalen hat in seinem Haushalt nun immerhin einen eigenen Titel für den Katastrophenschutz.

Aus Kreisen der Bundesregierung heißt es weiter, der Bund engagiere sich ja bereits stark in den Bereichen, in denen die Länder eigentlich zuständig sind, etwa beim Sirenenausbau. Hier haben die Innenminister laut Beschlussvorlage aber weiter gehende Wünsche. Die Konferenz will den Bund bitten, die bisherigen 88 Millionen Euro des „Sonderförderprogramms Sirenen“ zu verdoppeln.

Nordrhein-Westfalen bringt noch ein weiteres Thema auf die Tagesordnung der Konferenz in Würzburg: Die Landesinnenminister wollen die Hubschrauber des BBK für den Zivil- und Katastrophenschutz nutzen dürfen. Der Bund müsse die Einsatzfähigkeit der Maschinen überprüfen und, wo nötig, sofort nachrüsten. Auch im BBK denkt man schon länger darüber nach, dass die eigenen Fähigkeiten und Reserven für den zivilen Verteidigungsfall auch für Katastrophen genutzt werden können – aus Gründen der Zuständigkeit dann aber von den Ländern.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul sagt der F.A.Z. dazu: „Das Unwetter mit den schrecklichen Überflutungen im letzten Sommer hat uns gezeigt, wie dringend Hubschrauber im Notfall gebraucht werden, um Menschen von ihren Dächern zu retten.“ Er weist jedoch darauf hin, dass nicht jeder Hubschrauber dafür ausgerüstet sei. Bei Neuanschaffungen müsse darauf geachtet werden, dass die Hubschrauber eine Winde haben. „Rettung aus der Luft muss überall und jederzeit möglich sein und darf nicht scheitern wegen fehlender Seilwinden“, so Reul.