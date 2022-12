KAS über Staatsangehörigkeit : Faesers Pläne „keine Revolution“

Die Pläne der Bundesregierung zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts begründen im internationalen Vergleich keine Sonderstellung Deutschlands. Das geht aus einem rechtlichen Kurzgutachten der Konrad-Adenauer-Stiftung hervor. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Voraussetzungen für eine Einbürgerung absenken.

Bisher muss ein Ausländer neben anderen Voraussetzungen acht Jahre seinen „rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt“ in Deutschland haben, bei besonderen Integrationsleistungen sechs. Künftig sollen fünf Jahre reichen, bei besonderen Integrationsleistungen nur drei. „Mit einer Frist von sechs bis acht Jahren bewegt sich Deutschland im internationalen Vergleich im oberen Mittelfeld“, heißt es in dem Gutachten. In Frankreich, Finnland, Luxemburg, den Niederlanden, Schweden und den USA gilt eine Frist von fünf Jahren. In der Schweiz, Litauen und Spanien sind es zehn Jahre, in Irland und Kanada nur drei.

Doppelte Staatsbürgerschaft erlauben

Es gibt allerdings Unterschiede bei der Frage, wann die Frist zu laufen beginnt, in den USA und Kanada etwa erst dann, wenn der Ausländer bereits den Status als „permanent resident“ hat. In Deutschland betrug die Durchschnittsaufenthaltsdauer bis zur Einbürgerung 15,2 Jahre, also knapp doppelt so lange wie die Gesetzesfrist. Faeser will zudem künftig die doppelte Staatsbürgerschaft akzeptieren. Dem Gutachten zufolge ist in einem Großteil der europäischen Staaten sowie in Kanada und den USA die Mehrstaatigkeit zulässig oder zumindest teilweise zulässig. Das Fazit der Adenauer-Stiftung lautet: Faesers Pläne seien „eine Reform, aber keine Revolution“.