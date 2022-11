Begrenzung von Bargeld : Kartenzahlung gibt’s bei Kriminellen eher selten

Das Geld liegt in Deutschland nur so herum. Das jedenfalls scheinen niederländische Automatensprenger so zu sehen. Mit lautem Knall und ohne jede Rücksicht knacken sie Geldautomaten in deutschen Banken, drei, vier, fünf Minuten brauchen sie dafür. Dann springen sie in ihre Fluchtwagen und rasen über die Autobahn davon. Das Risiko, erwischt zu werden, ist gering. Die Beute groß. Oft sind es mehr als 100.000 Euro, die in kleinen und großen Scheinen in den Automaten liegen.

Die Liebe der Deutschen zum Bargeld lockt aber nicht nur Automatensprenger an. Schon seit Jahren fordern Sicherheitsbehörden und Fachleute von Deutschland, eine Obergrenze für Barzahlungen einzuführen. In vielen europäischen Ländern gibt es die längst. Und im vergangenen Jahr legte auch die EU-Kommission einen Plan zur Bekämpfung von Geldwäsche vor, der unter anderem eine EU-weite Obergrenze von 10.000 Euro vorsieht. Trotz neuer Kryptowährungen gilt, wie Europol in einem Report festgestellt hat, auch in der Organisierten Kriminalität weiterhin: „Cash is king“. Nicht nur, weil sich Verbrecher ihre Waren und Dienste meist in bar bezahlen lassen, sondern weil Bargeld auch bei der Geldwäsche eine wichtige Rolle spielt. Bargeld-Transfers hinterlassen kaum Spuren. Und sie erleichtern es Kriminellen so, die Herkunft ihrer Einnahmen zu verschleiern und sie schließlich als legales Vermögen auszugeben.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will sich nun für eine 10.000-Euro-Obergrenze bei Bargeldgeschäften einsetzen. „Entscheidend ist, dass illegales Vermögen nicht in den legalen Wirtschaftskreislauf kommt“, sagte sie bei der Vorstellung ihrer „Strategie zur Bekämpfung der „Schweren und Organisierten Kriminalität“ bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts (BKA) am Mittwoch in Wiesbaden. Viel zu lange sei der Kampf gegen organisierte Kriminalität in Deutschland nicht ernst genommen worden, sagte Faeser. Sie verwies auf die Niederlande, wo nicht nur die Netzwerke der Automatensprenger heimisch sind, sondern auch brutale Rauschgiftbanden, die nicht mehr davor zurückschrecken, Anwälte und Journalisten zu ermorden. „Das ist nicht so weit weg.“

Den Fokus ihrer Strategie legt die Innenministerin darauf, den kriminellen Organisationen ihre enormen Gewinne zu nehmen und die Geldwäsche zu erschweren. „Wir werden dafür sorgen, dass verdächtige Vermögenswerte schneller erkannt und festgesetzt werden“, sagte Faeser. Sie verwies auf die sogenannte „Suspicious Wealth Order“, wie sie etwa in Großbritannien gilt und die Eigentümer verdächtiger Vermögenswerte verpflichtet, deren Herkunft offenzulegen beziehungsweise, sollte es sich um Strohmänner handeln, die wahren Eigentümer zu nennen. Tun sie das nicht oder können sie nicht nachvollziehbar belegen, wie sie zu dem Vermögen gekommen sind, hat der Staat das Recht, die Vermögenswerte einzuziehen. Um es den Behörden zu erleichtern, die Eigentümer von Immobilien zu ermitteln, setzt sich Faeser darüber hinaus für ein bundesweit einheitliches und zentrales Gebäude- und Wohnungsregister ein.

Auch bei der Polizei sollen insbesondere die Fähigkeiten und Kapazitäten gestärkt werden, illegale Vermögen aufzuspüren und festzusetzen – etwa mit einem Kompetenzzentrum für digitale Finanzermittlungen beim BKA. Darüber hinaus soll eine gemeinsame Bund-Länder-Plattform zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität geschaffen werden. Die internationale Zusammenarbeit will Faeser stärken, gerade im Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität, wobei auch engere Kooperationen mit den Herkunftsländern von Kokain in Lateinamerika vorgesehen sind.

Als weiteren Schwerpunkt präsentierte Faeser wie auch ihr Vorgänger Horst Seehofer (CSU) schon die „Clankriminalität“. „Es ist absolut inakzeptabel, dass kriminelle Angehörige von Clans in ihren Familienstrukturen abgeschottet und nach ihrem eigenen Wertesystem außerhalb unseres Rechtsstaats leben“, sagte sie. Man dürfe nicht zulassen, dass sie den Rechtsstaat und die Gesetzes verachteten.

Die Union kritisierte Faesers Konzept als „Stückwerk“. Es sei zu befürchten, dass die Maßnahmen „nicht über das Stadium der bloßen Ankündigung hinauskommen“, teilte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) stellvertretend für alle unionsgeführten Innenministerien mit. Auch der grüne Koalitionspartner zeigte sich nicht überzeugt: „Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen bleiben zu sehr im Ungefähren oder sind fehlplatziert“, sagte der Obmann der Grünen im Innenausschuss des Bundestags, Marcel Emmerich. Kritik an der Beschränkung war zuvor schon von der FDP gekommen. „Eine Bargeldobergrenze ist Freiheitsentzug“, hatte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler bei Twitter geschrieben. Faeser gab sich zuversichtlich, dass die Beschränkung auf 10.000 Euro kommt.