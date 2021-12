Karlsruher Urteil zu Triage : Gefährliche Gesetzeslücke

Die Hoffnung ist natürlich, dass es so weit nicht kommen wird. Dass Deutschland auch diese vierte und die wohl unausweichliche fünfte Corona-Welle übersteht, ohne dass die Intensivstationen überlaufen, ohne dass Ärzte entscheiden müssen, welchen Schwerkranken sie behandeln und welchen nicht. Triage nennt man diese schreckliche Entscheidung. Ob sie ein hypothetisches Szenario bleibt oder nicht, interessiert das Bundesverfassungsgericht nicht. In einer Entscheidung, die am Dienstag veröffentlicht wurde, hat der Erste Senat dem Gesetzgeber aufgetragen, „unverzüglich“ Vorkehrungen zu treffen, damit bei der Zuteilung überlebenswichtiger Ressourcen, die nicht für alle ausreichen, niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt wird.

Als zu Beginn der Pandemie in italienischen und französischen Krankenhäusern die Ressourcen knapp wurden, wurde auch in Deutschland diskutiert, nach welchen Kriterien Ärzte die Entscheidung über Leben und Tod fällen sollen. Medizinische Fachgesellschaften haben sich im März 2020 auf eine Handlungsempfehlungen verständigt.

Demnach sollte sich die Priorisierung allein nach den klinischen Erfolgsaussichten richten, also nach der höheren Überlebenswahrscheinlichkeit beziehungsweise der besseren Gesamtprognose. Im politischen Berlin entbrannte daraufhin eine Debatte, ob der Bundestag ein Gesetz zur Triage beschließen müsse. Denn die wesentlichen Fragen muss das Parlament regeln – und was ist wichtiger als die Frage nach Leben und Tod?

Doch es tat sich nichts, und so zogen neun schwerbehinderte Menschen im Alter zwischen 22 und 77 Jahren nach Karlsruhe, weil sie fürchten, in einer Situation, in der nicht genügend Intensivbetten für alle zur Verfügung stehen, schlechter behandelt oder von lebensrettenden Maßnahmen ganz ausgeschlossen zu werden.

Karlsruhe sieht eine konkrete Handlungspflicht

Das Bundesverfassungsgericht gab ihnen Recht, jedenfalls acht von ihnen. In einem Fall hatte die Verfassungs­beschwerde keinen Erfolg, weil der Beschwerdeführer nicht hinreichend dargelegt hatte, unter welchen Beeinträchtigungen er durch seine Herzkrankheit leidet. Karlsruhe erachtet es als Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, dass der Gesetzgeber bislang noch nichts unternommen habe, um behinderte Menschen im Fall unzureichender Ressourcen wirksam vor einer Diskriminierung zu schützen.

Das Verbot, Menschen wegen ihrer Behinderung zu benachteiligen, beinhaltet auch den Auftrag des Staates, sie vor Benachteiligung zu schützen – das folgt aus der allgemeinen Grundrechtsdogmatik. Angesichts des Risikos für das Leben der Menschen sieht Karlsruhe eine konkrete Handlungspflicht, welcher der Gesetzgeber nicht nachgekommen sei.

Ohne eine ausdrückliche Regelung bestehe das Risiko, dass Menschen mit Behinderungen bei der Entscheidung über Leben und Tod benachteiligt werden. Der Erste Senat beruft sich dabei auf die Darlegung von Sachverständigen, dass die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen aufgrund unbewusster Stereo­typisierung oft sachlich falsch beurteilt werde. Gemeint ist die Gefahr, dass Ärzte in einer solchen „extremen Entscheidungssituation“ die Gesamtprognose eines behinderten Patienten schlechter einschätzen, als sie tatsächlich ist.

Nach Einschätzung des Bundesverfassungsgericht wird dieses Risiko auch durch die klinisch-ethischen Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin aus dem März 2020 nicht beseitigt. Zwar stellen sie ausdrücklich klar, dass eine Priorisierung aufgrund von Grunderkrankungen oder Behinderungen nicht zulässig ist. Karlsruhe sieht dennoch die Möglichkeit, dass die Empfehlungen in ihrer derzeitigen Fassung zu einem „Einfallstor“ für eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen werden können.

Die Gesetzgebung wird schwierig

In den Handlungsempfehlungen werden Komorbidität, also das Zusammenfallen von einer Grunderkrankung mit weiteren Krankheiten, und Gebrechlichkeit als negative Indikatoren für die Erfolgsaussichten der intensivmedizinischen Behandlung bezeichnet. Karlsruhe leitet daraus ab, dass nicht ausgeschlossen sei, dass eine Behinderung pauschal mit Komorbidität oder Gebrechlichkeit in Verbindung gebracht wird oder dass behinderte Menschen für gebrechlich gehalten werden, etwa weil sie im Alltag auf Assistenz angewiesen sind.

Die neue Bundesregierung steht nun vor einer schwierigen Aufgabe, denn so klar die Aufforderung an den Gesetzgeber ist, tätig zu werden, so unklar ist sie, wenn es darum geht, was zu tun ist. Das Bundesverfassungsgericht macht keine Vorgaben, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Dem Gesetzgeber, so heißt es in der Entscheidung, stehe ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu.

Das ist in diesem Fall eine ziemliche Bürde: Eine abstrakte generelle Norm soll für alle möglichen Konstellationen einer Triage eine Lösung finden, die Behinderte unabhängig von der Art ihrer Einschränkung vor Diskriminierung schützt und sich dabei nicht in einer Wiederholung des Benachteiligungsverbots erschöpft. Und was ist, wenn nun andere Gruppen klagen, etwa ältere Menschen, die ihrerseits Gründe haben, bei knappen Ressourcen nicht behandelt zu werden? Vielleicht hätten sich die Parteien der neuen Regierung hier sogar einen Hinweis gewünscht. Aus der Politik kommt dennoch ziemlich einhelliges Lob für die Entscheidung. SPD, Grüne und FDP versprechen, zügig einen Gesetzentwurf vorzulegen.