Aktualisiert am

Aktivisten der Organisation Campact demonstrieren vor dem Bundesverfassungsgericht mit Masken in Gestalt der AfD-Politiker Höcke, Weidel, Alexander und Steinbach, Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung. Bild: dpa

Eine Überraschung war es nicht: Die meisten Juristen hatten schon vor der Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichts am Mittwoch damit gerechnet, dass Karlsruhe ein eigenes Gesetz fordern würde, um die Finanzierung parteinaher Stiftungen zu regeln. Diese erhielten ihr Geld bisher Jahr für Jahr mittels Haushaltsbeschluss des Bundestags. Das Verfahren war seit 1967 etabliert. Die Stiftungen aller im Bundestag vertretenen Parteien profitierten davon – nur die der AfD nahestehende Desiderius-Erasmus-Stiftung ging leer aus.

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch. Folgen Ich folge

Dass diese Geldvergabe per Haushaltsbeschluss der Bedeutung der Stiftungen im politischen Wettbewerb nicht mehr entspricht, wurde in den vergangenen Jahren mehr und mehr deutlich. Zu stark sind die Zuschüsse der Stiftungen gewachsen. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 660 Millionen Euro an sie ausgeschüttet. Auch FDP und Grüne setzten sich deshalb schon länger innerhalb der Ampelkoalition für ein Gesetz zur Stiftungsfinanzierung ein. Durchsetzen konnten sie sich nicht. Die SPD fürchtete, die ihr nahestehende Friedrich-Ebert-Stiftung werde bei einer Neuregelung der Finanzierung schlechter als bisher wegkommen. Sie blockierte ein Gesetz.