Urteilsverkündung in Karlsruhe: Die Vorsitzende der Erasmus-Stiftung, Erika Steinbach (im pinken Kostüm) hört beim Bundesverfassungsgericht zu. Bild: dpa

Die Gretchenfrage des Rechtsstaats: Wie hältst Du es mit den Anderen? Mit denen, die nicht Deiner Meinung sind, die nicht gemocht werden, die in der Minderheit sind, die gar Feinde des Rechtsstaats sein können. Im Umgang mit mit ihnen, nicht in Sonntagsreden, zeigt sich, was rechtsstaatliche Garantien wert sind. Kein Land dieser Erde ist von dieser Prüfung befreit. Und dieser Kampf hört nie auf.

Manches kann man aber kommen sehen und vermeiden. So liegt es im für viele offenbar schwer erträglichen Wesen des freiheitlichen Rechtsstaats, dass alle vor dem Recht grundsätzlich gleich sind. Es ist so leicht, den anderen als aussätzig abzustempeln. Doch was im politischen Kampf probat sein mag, ist deshalb noch nicht erlaubt.

Alle erlaubten Parteien – und das sind alle, das letzte Parteiverbot ist 70 Jahre her – haben das Recht, vom Staat gleich behandelt zu werden, sich zu versammeln, dafür einen Raum zu bekommen, finanzielle Mittel im Rahmen der Regeln zu beziehen. Kurz: Sie haben das Recht, gleichberechtigt am politischen Wettbewerb teilzunehmen.

Kungelrunden reichen nicht

Die etablierten Parteien haben nun die seit Jahren absehbare Quittung dafür bekommen, dass sie der AfD die Millionen, die sie sich selbst seit Jahren für ihre sehr parteinahen Stiftungen zugeschanzt haben, ohne gesetzliche Grundlage verweigern. Sie sollten nun aber nicht einen weiteren erwartbaren Fehler machen: Ein Gesetz verabschieden, aus dem hervorgeht, dass sie der AfD-Stiftung dann eben künftig auf gesetzlicher Grundlage das Gütesiegel verweigert. Der Gesetzgeber muss nun die Kriterien für den Empfang staatlicher Stiftungsförderung und die Höhe der Zuwendungen regeln. Kungelrunden reichen dazu nicht.

Knüpft man die Unterstützung an dauerhafte Wahlerfolge, kann man der AfD keine Gelder verwehren. Der Gesetzgeber kann auch künftig Parteien und ihre Stiftungen mit Blick auf die freiheitliche demokratische Grundordnung von der Förderung ausschließen. Aber auch hierfür muss es überprüfbare Kriterien geben. Ein Demokratie-TÜV aller anderen Parteien, der nur das Ziel hat, Konkurrenz zu verhindern, ist verfassungswidrig. Die Karlsruher Richter mahnen ausdrücklich die Offenheit des politischen Prozesses an. Die Regeln zur Finanzierung der Parteien im weiteren Sinn sollen nicht der Zementierung einer gewünschten politischen Landschaft dienen.

Zudem muss verstärkt auf die eigentlich schon vorgegebene Distanz zwischen den Parteien und ihren Stiftungen geachtet werden, die insgesamt mit weit mehr als einer halben Milliarde Euro im Jahr gefördert werden und die in der Praxis durchaus Vorfeldorganisationen wie Versorgungsstationen der Parteien sind. Das bedeutet, man wird künftig nicht einfach der AfD-Stiftung die Mittel mit der Begründung versagen können, die AfD werde ja vom Verfassungsschutz beobachtet. Es wäre eigenständig zu prüfen, ob die Stiftung gegen die freiheitliche Grundordnung verstößt. Umgekehrt ist es auch denkbar, dass eine parteinahe Stiftung verfassungsfeindlich ist, die Partei aber nicht.

Kein Gütesiegel

Das Karlsruher Urteil sollte Anlass genug sein, noch einmal grundsätzlich über den politischen Umgang zu reden. Das gilt zunächst für die AfD, die diesen Sieg in Karlsruhe nicht als Gütesiegel für verfassungsfeindliche Propaganda nehmen sollte. Sie steht mit Recht unter Beobachtung, vor allem soweit sie den Eindruck erweckt, Deutschsein habe etwas mit äußeren Merkmalen zu tun. Ein ethnischer Volksbegriff ist weder deutsch noch national noch traditionell – es sei denn, man beschränkte die deutsche Geschichte auf die kurze Zeit ihres staatlichen Rassismus.

Mehr zum Thema 1/

Aber alle Parteien sind aufgefordert, auf Offenheit in der politischen Willensbildung zu achten. Neben der verfassungsrechtlich gebotenen Chancengleichheit ist es eine Frage der politischen Klugheit, ob man der unliebsamen Konkurrenz Dinge verweigert, die man selbst für selbstverständlich hält. Da darf man sich über den Vorwurf „Systempartei“ nicht wundern. Dabei kann das unter der freiheitlich demokratischen Grundordnung eigentlich keine Abwertung sein. Freiheit kann freilich anstrengend sein, auch für die Parteien.