Vorlage von Thüringer Richtern : Karlsruhe will nicht über Corona-Regeln vom Herbst 2020 entscheiden

Karlsruhe will nicht über Corona-Regeln vom Herbst 2020 entscheiden

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hatte sich einst an Karlsruhe gewandt, weil es bei der Bewertung der Kontaktbeschränkungen im ersten Corona-Herbst 2020 strittige Punkte mit anderen Landesgerichten sah.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat Fragen des thüringischen Verfassungsgerichtshofs zu einer Coronaverordnung des Bundeslands für den November 2020 am Donnerstag für unzulässig erklärt. Das Thüringer Gericht wollte anders entscheiden als das Verfassungsgericht von Sachsen-Anhalt kurz zuvor. Darum fragte es das Bundesverfassungsgericht in einer sogenannten Divergenzvorlage, welche Rechtsauffassung stimme. Doch die Karlsruher Richter sehen keinen entscheidenden Unterschied bei der Auslegung des Grundgesetzes durch die beiden Landesgerichte, weshalb sie die Vorlage nicht zur Entscheidung annehmen.

Das ursprüngliche Verfahren in Thüringen war von der AfD-Landtagsfraktion angestrebt worden, die die damalige Sonderverordnung für unvereinbar mit der Landesverfassung hielt. Es ging vor allem um die Frage, ob die Landesregierung die weitreichenden Kontaktbeschränkungen per Verordnung ohne das Parlament beschließen durfte. Damals wurde mit zunehmender Intensität darüber diskutiert, ob die Exekutive so erhebliche Einschränkungen grundrechtlich geschützter Freiheit ohne das Parlament überhaupt beschließen dürfe.

Als die Thüringer Verordnung erlassen wurde, enthielt das Infektionsschutzgesetz des Bundes noch keine speziellen Regelungen zur Corona-Pandemie. Das änderte sich aber kurz darauf, als mit der Neufassung des Bundesgesetzes Mitte November 2020 Vorschriften in Kraft traten, die derartige Fälle genau regelten.

Der thüringische Verfassungsgerichtshof hielt den Erlass der Verordnung vorläufig für zulässig in einer Übergangszeit, die noch von Unsicherheit geprägt war. Im März 2021 entschied aber das Verfassungsgericht von Sachsen-Anhalt, dass die dortige Landesregierung verschiedene Coronamaßnahmen nicht habe erlassen dürfen. Das thüringische Gericht setzte sein Verfahren daraufhin aus und legte dem Bundesverfassungsgericht seine Fragen vor. Doch die Karlsruher Richter sahen schlicht keine Divergenzen in der Auslegung der beiden Gerichte, die entscheidungserheblich gewesen wären.