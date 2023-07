Aktualisiert am

Verhandlung in Karlsruhe

Verhandlung in Karlsruhe :

Verhandlung in Karlsruhe : Die Verfassungsfeinde bleiben fern

Die Richter des des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts am Dienstag in Karlsruhe Bild: EPA

Auf einer Seite des Verhandlungssaals blieben die Reihen am Dienstag leer. Die Vertreter der NPD waren nicht nach Karlsruhe gereist. Man weigere sich, zu „Statisten einer Justiz-Simulation“ gemacht zu werden, hieß es in einer Mitteilung der Partei, die sich inzwischen „Die Heimat“ nennt.

Marlene Grunert

Es war eine Zurschaustellung von Ablehnung, die es in dieser Form noch nicht gegeben hatte. Doris König, Vizepräsidentin und Vorsitzende des Zweiten Senats, sprach von einem „einmaligen Vorgang in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts“. Der Staatsrechtler Christoph Möllers, einer der beiden Prozessbevollmächtigten von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, stellte mit Bedauern fest: Der Streit in diesem Saal habe immer „eine produktive Kraft“. Indem die NPD fortgeblieben sei, habe sie auch das „letzte Fitzelchen bürgerliche Gemeinschaft“ aufgegeben. Schön sei das nicht.

Verhandelt wurde trotzdem. In Karlsruhe fand schließlich kein Strafprozess statt, der nur in Anwesenheit des Angeklagten ablaufen darf.

Das Verfassungsgericht hatte es am Dienstag mit den Folgen seiner Rechtsprechung zu tun. Dort scheiterten in den vergangenen zwanzig Jahren zwei NPD-Verbotsverfahren, das letzte 2017. Damals stellten die Richter ausdrücklich die Verfassungsfeindlichkeit der rechtsextremen Partei fest. Sie sei mit dem Nationalsozialismus „wesensverwandt“ und ziele „auf eine Ersetzung der bestehenden Verfassungsordnung durch einen an der ethnischen ,Volksgemeinschaft‘ ausgerichteten autoritären ,Nationalstaat‘“. Für ein Verbot entwickelten die Richter aber ein neues Kriterium. Ein Umsturz durch die Partei muss demnach möglich wirken; das Parteiverbot sei schließlich kein „Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot“. Eine solche „Potentitalität“ sei der NPD nicht zu attestieren, sie sei schlicht zu unbedeutend. Bei der vergangenen Bundestagswahl erreichte die Partei, die auch in keinem Landtag mehr vertreten ist, 0,1 Prozent der Stimmen.

Immer noch verfassungsfeindlich?

Durch das Urteil sei eine „politisch nicht hinnehmbare“ Lage entstanden, sagte Möllers in Karlsruhe. Einerseits sei die NPD offiziell als Verfassungsfeind qualifiziert, andererseits weiter staatlich finanziert worden. Bundestag und Bundesrat änderten deshalb noch 2017 die Regeln zur staatlichen Parteienfinanzierung in Artikel 21 Grundgesetz. Seitdem können verfassungsfeindliche Parteien von der Finanzierung ausgeschlossen werden. Ein Antrag ist auf einen Ausschluss für die Dauer von sechs Jahren gerichtet; zuständig ist, wie auch beim Verbotsverfahren, das Verfassungsgericht. 2019 stellten Bundesrat, Bundesregierung und Bundestag dort einen entsprechenden Antrag, über den nun verhandelt wurde.

Wird der Ausschluss festgestellt, entfallen nicht nur staatliche Zuwendungen, sondern auch steuerliche Begünstigungen. Hierzu zählen die Befreiung von Erbschafts- und Schenkungssteuer, wovon die NPD bis heute profitiert. Allein bei Erbschaften habe sie in den Jahren 2020 und 2021 200.000 Euro eingespart, erläuterte der Staatsrechtler Christian Waldhoff, ebenfalls Bevollmächtigter der Antragsteller. Staatliche Zuwendungen bekommt die NPD dagegen seit 2021 nicht mehr. Zu klein ist ihr Erfolg. Finanziert werden grundsätzlich nur Parteien, die bei Bundestags- oder Europawahlen mindestens 0,5 Prozent, bei Landtagswahlen ein Prozent erreichen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hob in Karlsruhe hervor, dass Steuervergünstigungen wie Zuwendungen wirkten. Das Verfahren habe insofern ganz praktische Relevanz – und „große staatspolitische Bedeutung“. Der Extremismus greife immer mehr um sich, besonders der von rechts. Da müsse man sich der Instrumente der freiheitlich demokratischen Grundordnung neu vergewissern und dürfe „nicht in Zurückhaltung verfallen“. Die NPD reihe sich in eine bedauerliche deutsche Tradition der Ablehnung des Parlamentarismus ein; dessen Schutz sei eine Kernaufgabe des Grundgesetzes. Bas sprach von der Chance, „einen Akzent zu weiteren Stärkung unserer freiheitlichen Grundordnung zu setzen.“ Der Bevölkerung sei noch nie zu vermitteln gewesen, dass Verfassungsfeinde mit Steuergeld finanziert würden. Hier müsse Klarheit geschaffen werden. Ähnlich äußerten sich Bundesratspräsident Peter Tschentscher und Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Diskutiert wurde zunächst die Verfassungsmäßigkeit der neuen Regel. Verfassungsrichter Peter Müller, Berichterstatter in diesem Verfahren, sprach von einer „demokratieverkürzenden Ausnahmenorm“. Sie betreffe die Chancengleichheit der Parteien, ein Prinzip, das im Demokratieprinzip wurzelt. Ihr stehe die wehrhafte Demokratie gegenüber. Christoph Möllers hob hervor, dass die Chancengleichheit als eine von mehreren Ausprägungen des Demokratieprinzips nicht absolut gelte. Er gab auch zu bedenken, dass dem Staat dort, wo er Leistungen gewähre, mehr Spielraum zustehe, als dort, wo er in Rechte eingreife. Eventuell könne man nicht nur von einem weiten Ermessen des Gesetzgebers ausgehen, sondern sogar von einer Maßgabe, „selbstschädigendes Verhalten zu unterlassen.“ Diejenigen, die sein Fundament bekämpften, dürfe der Staat möglicherweise gar nicht fördern, so Möllers. Einen Anspruch auf Finanzierung könnten Verfassungsfeinde wohl keinesfalls Fall geltend machen.

Zu prüfen war auch, ob die Voraussetzungen der neuen Regel erfüllt sind, die NPD etwa nach wie vor verfassungsfeindlich ist. Unter den Sachverständigen herrschte hier große Einigkeit. Programmatisch habe sich seit 2017 im Kern nichts geändert.