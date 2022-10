Bundesverfassungsgericht : Die Parteien bangen um Millionen

Aktualisiert am

Die Bundesverfassungsrichter Peter Müller, Doris König, und Peter M. Huber eröffnen am 25.10.2022 die Verhandlung zur Desiderius-Erasmus-Stiftung. Bild: dpa

Im Fokus stand die AfD, die vor dem Verfassungsgericht eine staatliche Finanzierung der ihr nahestehenden Desiderius-Erasmus-Stiftung durchsetzen will. Doch alle anderen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, dürften am Dienstag mindestens so bang nach Karlsruhe geblickt haben. Sie fürchten nicht nur die staatliche Förderung einer Stiftung, die einem offiziellen rechtsextremen Verdachtsfall nahesteht.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik.

Anders als die AfD haben sie außerdem nichts zu gewinnen – aber viel zu verlieren. Denn sie profitieren von der bisherigen Praxis der Stiftungsfinanzierung, die nun auf dem Prüfstand steht. Dabei geht es um Hunderte Millionen.