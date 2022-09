Identitätspolitik : Das Verlangen nach totaler Aufmerksamkeit

Erregter Streit über Karl May. Darf man ihn noch lesen, wird er noch gesendet, ist er eine schöne Kindheitserinnerung oder ein furchtbarer Kolonialist, der schon den Kleinsten verwerfliche Bilder und Konzepte von fremden Völkern einflößt? Der Mitteldeutsche Rundfunk, wird gemeldet, führt das betreute Sehen ein und will alte Winnetou-Filme mit Hinweisen darauf versehen, dass es sich um alte Filme handelt.

Weiter zu den endlosen Debatten über das Gendern. Sieht so die gerechte, die höfliche oder die „sichtbarmachende“ Sprache aus, oder ist es ein lächerliches Moralisieren? Dürfen die öffentlich-rechtlichen Sender ihr ganzes Programm in diese Sprachform bringen? Zwischendurch hat eine Juristin sogar behauptet, der Staat müsse gendern, weil er andernfalls gegen die Gleichberechtigung verstoße. Merkwürdig nur, dass das Grundgesetz, auf das sie sich beruft, selbst nicht gendert.

Dann das Wort „Neger“, das selbst in Zitaten, Übersetzungen von James Baldwin, bei dem es dreimal auf jeder Seite steht, und in Fußnoten zu Hannah Arendt, die es in Aufsatztiteln verwendet hat, als „N-Wort“ wiedergegeben werden muss. Andernfalls Shitstorm wegen Missachtung, Beleidigung, Rassismus. Deswegen musste es – erneut: Kinder in Gefahr! – auch in Büchern wie „Pippi Langstrumpf“ gelöscht werden. Joseph Conrads Roman „The Nigger of the Narcissus“ ist neulich als „Der Niemand von der Narcissus“ neu übersetzt worden. Das ZDF hat in einem Facebook-Beitrag darum gebeten, in Diskussionen über Winnetou das „I-Wort“ nicht mehr zu verwenden, die Bitte kurz darauf aber wieder gelöscht.

Hängt die Gleichberechtigung der Frauen an einem Gluckslaut?

Es haben sich, kurz gesagt, die Diskussionen über richtiges Reden, Zitieren, Lesen stark gehäuft. Mitunter scheint es, als kämen wir in die Zeiten der Benimm-Büchlein zurück, in denen gesagt wurde, wie Gabeln zu benutzen sind, will man seine Menschenwürde bewahren. Bei geringsten Anlässen – ein Verlag zieht das Beiheft und ein Puzzle zu einem Indianerfilm zurück – platzt der Moralkragen, und zwar auf allen Seiten. Die Springer-Presse wirft dazu den Herd an, um alles mit falschen Zutaten zu würzen und noch viel heißer zu kochen, als es jemals gegessen werden könnte. Als wäre es beispielsweise möglich, in diesem Land einen Reiseroman wegen unangemessener Darstellung von Komantschen zu verbieten. Manche mögen das wünschen, aber mehr als Zetern bleibt ihnen nicht.

Redet wiederum jemand überbemüht im Fernsehen von einer „Krankenschwesterin“, wird das nicht weggelacht, sondern es meldet sich Empörung: So weit seien wir also schon verblödet. Umgekehrt tun die Anhänger des insistenten Genderns so, als hänge die Gleichberechtigung der Frauen an einem Gluckslaut oder daran, dass man „Lkw-Fahrende“ sagt.

Wenn dem so wäre, beginge das Sprechen tatsächlich in jeder Sekunde millionenfache Ungerechtigkeiten. Auf einem Irrweg der Linguistik wird behauptet, Worte lösten ständig Bilder im Kopf aus und „Lehrer“ oder „Steuerzahler“ eben die falschen. Aber sieht bei „Wählerwanderung“ wirklich irgendjemand Männer laufen und entstehen wirklich Knoten im Kopf, wenn von einer „Frauenmannschaft“ die Rede ist? Die Psychologisierung der Grammatik führt ins Terrain fast beliebiger Behauptungen.

Ähnliches gilt, wenn alltägliches Verhalten korrigiert werden soll. Es sei ein Akt der Gewalt, heißt es etwa, wenn die Kleider und Frisuren anderer Stämme, vor allem solcher mit einer Leidensgeschichte, auf der Seite der weniger Notleidenden zum modischen Accessoire gemacht würden. Elvis Presley hat dann den Schwarzen die Musik weggenommen. Dass sie die Musik auch danach noch hatten, bleibt unerwähnt. Der Gewaltbegriff muss also stark gedehnt werden. Die offizielle Formulierung ist darum, man fühle sich unwohl, beispielsweise wenn man einen weißhäutigen Schweizer mit Rastalocken sehe.