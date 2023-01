In Kliniken und Fernzügen : Lauterbach hält früheres Ende der Maskenpflicht für möglich

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schließt ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr und in medizinischen Einrichtungen nicht mehr aus. „Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen“, sagte Lauterbach der Zeitschrift „Stern“ nach Angaben vom Mittwoch. Er wolle sich aber nicht auf ein Datum festlegen.

Derzeit sei es „noch zu früh“, sagte der Minister. Er betonte: „Wir haben noch volle Kliniken und Ausfall beim Personal.“ Wichtig sei, die Lage sehr genau zu beobachten und dann zu bewerten. Nach bisheriger Planung läuft die Maskenpflicht im Fernverkehr und in medizinischen Einrichtungen, die bundesweit geregelt ist, noch bis zum 7. April.

Die FDP hatte am Dienstag ihre Forderung nach einer schnellen Aufhebung der Maskenpflicht im Fernverkehr erneuert. „Die Maskenpflicht im Fernverkehr muss spätestens Anfang Februar fallen“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der „Bild“-Zeitung. Die Corona-Pandemie sei vorbei. Es sei höchste Zeit, Grundrechtseingriffe wie die Maskenpflicht zurückzunehmen.

Die Debatte war erst kurz vor dem Jahreswechsel schon einmal geführt worden, nachdem der prominente Virologe Christian Drosten gesagt hatte, nach seiner Einschätzung sei die Pandemie vorbei. SPD und Grüne in der Regierung hatten damals die Forderung der FDP nach einem Ende der verbliebenen Corona-Maßnahmen zurückgewiesen.

Maskenpflicht im ÖPNV fällt in fünf weiteren Bundesländern

Im öffentlichen Nahverkehr heben dagegen immer mehr Länder schon jetzt oder demnächst die Maskenpflicht auf. In Sachsen muss ab dem 16. Januar keine Maske mehr in Bussen und Bahnen getragen werden. Gleiches gilt in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern dann ab dem 2. Februar sowie in Thüringen ab dem 3. Februar. In Sachsen-Anhalt, Bayern und Schleswig-Holstein wurde die Maskenpflicht bereits abgeschafft. Das Tragen von Masken wird aber allgemein weiterhin empfohlen.

Nordrhein-Westfalen erklärte darum, noch nicht das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr zu verkünden. Die Landesregierung werde vor Ablauf der derzeit gültigen Coronaschutzverordnung über mögliche Anpassungen entscheiden, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums der dpa.

Über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs können die Bundesländer selbst entscheiden. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hatte zuletzt am 16. Dezember eine Verordnung verabschiedet, mit der die bestehenden Regelungen bis zum 31. Januar verlängert wurden. Auch der saarländische Ministerrat verlängerte zuletzt die Corona-Verordnung des Landes und damit die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. „Vor allem an Orten, wo viele Personen auf engstem Raum zusammenkommen, trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung nachweislich dazu bei, Infektionsketten zu vermeiden“, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit. Die neue Verordnung sei bis einschließlich 10. Februar gültig.

Lauterbach äußerte sich auch mit Blick auf die Corona-Entwicklung in China nach der Abschaffung der Null-Covid-Politik: „Die Lage ist in der Tat bestürzend. Die Krankenhäuser sind überfüllt, und wir sehen unermesslich viel menschliches Leid.“ Er glaube, dass „die Gefahr, dass sich neue Varianten dort entwickeln, nicht groß ist, aber auch nicht unterschätzt werden sollte“. Lauterbach betonte die Notwendigkeit, „konsequent die Einreisenden aus China (zu) kontrollieren und auf Varianten des Virus (zu) achten, die bestimmte Charakteristika haben“.