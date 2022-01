Karl Lauterbach im Interview : „Pandemien kontrolliert man nicht, man minimiert die Folgen“

Karl Lauterbach (SPD) in seinem Ministerbüro in Berlin. Bild: Jens Gyarmaty

Herr Minister Lauterbach, wo sind eigentlich Ihre ganzen Fliegen geblieben? Viele Menschen vermissen sie.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die meisten habe ich versteigert, bei einer Spendenaktion. Es gab sehr viele Liebhaber dieser Fliegen. Ich selber habe sie ja nicht mehr getragen. Meine Kinder hatten mir damals geraten, das wirke jünger und dynamischer. Bei der Aktion kam dann auch eine ordentliche Summe zusammen.

Der frühere griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat in der Schuldenkrise gesagt: Erst wenn das Schlimmste vorbei ist, ziehe ich meine Krawatte wieder an. Sie könnten das mit Corona und der Fliege ähnlich handhaben.

Ich hoffe, dass ich die Fliege auch dann nicht weitertragen muss. Aber ich will es mal so sagen: Wenn dann die Corona-Krise vorbei wäre, nur weil ich mir wieder eine Fliege umbinde, dann wäre ich in dieser Minute auf dem Weg nach Hause zu meinem Kleiderschrank. Fliege statt Corona – das würde ich machen.

Die Corona-Infektionen steigen gerade rasant, auch die Ministerpräsidentenkonferenz verbreitete wenig Zuversicht. Haben wir die Kontrolle über die Pandemie verloren?

Pandemien kontrolliert man nicht, man minimiert nur die Folgen. Und das ist uns bei der Omikronwelle bisher ganz gut gelungen. Sie hat uns später erreicht als andere Länder und trifft uns bislang weniger hart. Wir fahren derzeit einen relativ konservativen Kurs und versuchen, dass der Anstieg der Fälle abgeflacht wird. Das haben wir mit einem Modell des Robert-Koch-Instituts geplant und die Dinge entwickeln sich im Wesentlichen so wie angenommen. Die Menschen haben derzeit etwa 50 Prozent weniger Kontakte als vor der Pandemie, dazu kommen die Regeln im öffentlichen Raum, das Testregime. Alles ist darauf zugeschnitten, dass man die Zahl der Fälle so entschleunigt, dass die Krankenhäuser nicht zu viele Patienten auf den Intensivstationen versorgen müssen. Deutschland ist gerade mit deutlich niedrigeren Fallzahlen unterwegs als andere europäische Länder, auch die Sterbezahl ist geringer.

Mehr zum Thema 1/

Der Expertenrat der Bundesregierung bemängelte gerade ein „eklatantes Defizit“ bei der Verfügbarkeit aktueller Daten zu Corona-Klinikeinweisungen.

Wir haben diese Zahlen, aber sie treffen zeitlich verzögert ein. Diesen Verzug muss man dann hochrechnen, um auf die aktuelle Situation zu kommen. Damit bekommt man eine relativ gute Lageeinschätzung. Trotzdem geht das natürlich besser: Ich habe deshalb zusammen mit der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft Lösungen gesucht, wie wir ohne Zeitverzug an diese Daten kommen. Damit haben wir übrigens schon begonnen, bevor der Expertenrat sich dazu geäußert hat.

Wann ist mit einer Lösung zu rechnen?

Ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche einen Vorschlag auf dem Tisch haben, wie das gehen kann. Datenschutzrechtlich ist das zwar nicht ganz einfach. Aber in dieser Phase der Pandemie wäre das schon hilfreich: Wenn die Infektionszahlen nur langsam steigen, spielt der Verzug keine so große Rolle. Aber wenn die Zahl sich innerhalb von einer Woche verdoppelt, so wie jetzt unter Omikron, dann sind sieben Tage eine Ewigkeit.