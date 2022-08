„Nur leichte Symptome“ : Karl Lauterbach positiv auf Corona getestet

Aktualisiert am

Das Coronavirus hat den Gesundheitsminister im Griff, Karl Lauterbach ist nach Angaben seines Ministeriums in häuslicher Isolation. Insgesamt gehen die Ansteckungen zurück, doch Entwarnung will das Robert-Koch-Institut nicht geben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Juli in Berlin. Bild: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Das Bundesgesundheitsministerium in Berlin gab in der Nacht zum Freitag bekannt, dass Lauterbach Donnerstagabend positiv getestet worden sei. Er habe „nur leichte Symptome“. Er nehme seine Amtsgeschäfte „vorübergehend aus der häuslichen Isolation“ wahr, so das Ministerium.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Lauterbach ist den Angaben zufolge vier Mal gegen Corona geimpft. Das zeige, dass eine Ansteckung mit der gegenwärtig dominanten Omikron-Variante „selbst bei äußerster Vorsicht“ nicht vollständig auszuschließen sei.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt mit 451 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche an. Laut dem jüngsten Wochenbericht des RKI vom Donnerstagabend gingen die Zahlen zuletzt binnen einer Woche um gut ein Fünftel zurück.

Zugleich gaben die Fachleute keine Entwarnung. Der allgemeine Infektionsdruck bleibe hoch, urteilt das RKI. „Auch die damit assoziierte Belastung des Gesundheitssystems bleibt hoch, auch wenn sich die Betriebssituation in der vergangenen Woche leicht verbessert hat“, heißt es in dem Bericht.