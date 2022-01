Karl Lauterbach : „Corona-Leugner haben jedes Maß und Ziel verloren“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich besorgt über die Radikalisierung einer Minderheit während der Corona-Pandemie geäußert: „Eine kleine Gruppe ist bereit, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Tisch zu wischen und sich freiwillig in einer Blase von Scheinwahrheiten zu begeben“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Das sei eine neue und beängstigende Entwicklung.

„Was könnte das Argument sein, dass ich einem Menschen nach dem Leben trachte, nur weil er öffentlich vorschlägt, sich im eigenen Interesse und im Interesse der Gesellschaft impfen zu lassen? Die Debatte der Impfgegner und Corona-Leugner hat jedes Maß und Ziel verloren“, sagte Lauterbach.

Er kündigte zudem Maßnahmen zur Vorbereitung gegen neue Virusmutationen an: „Wenn wir eine Variante bekommen, die so ansteckend ist wie Omikron, aber deutlich tödlicher, müssten wir in allerkürzester Zeit in der Lage sein, einen neuen Impfstoff zu entwickeln und zu produzieren“, sagte der SPD-Politiker. Die Bundesregierung bereite sich mit Hochdruck darauf vor. Lauterbach sagte weiter: „Wir sind gerade dabei, eine Struktur dafür zu schaffen. Wir brauchen eine stehende Infrastruktur.“

Vernünftig wäre es, die Impf-Infrastruktur so zu gestalten, dass zu jedem Zeitpunkt möglichst umgehend die Bevölkerung geimpft werden kann. „Deutschland ist derzeit in einer vulnerablen Phase. Es kann jederzeit zu einem weiteren schweren Ausbruch kommen. Wir dürfen nicht der naiven Annahme verfallen, es sei gleich vorbei. Es ist nicht vorbei.“