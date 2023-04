Aktualisiert am

In einem Rechtsstreit gegen den Axel-Springer-Verlag hat der Kölner Kardinal Woelki gewonnen. Er hatte wegen Berichten über eine Beförderung eines missbrauchsbelasteten Geistlichen wider besseren Wissens geklagt.

Kardinal Rainer Maria Woelki im Foyer des Landgerichts in Köln Ende März Bild: dpa

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat in einem Rechtsstreit gegen den Axel-Springer-Verlag einen Erfolg erzielt. Das Landgericht Köln verbot in einem am Mittwoch verkündeten Urteil die Behauptung der „Bild“-Zeitung, der Erzbischof habe einen Priester befördert, obwohl er zwei belastende Dokumente gegen den Geistlichen gekannt habe.

In dem Verfahren hatte die Pressekammer unter Vorsitz von Richter Dirk Eßer da Silva Ende März Woelki persönlich vernommen.

Zur Begründung führte die Kammer laut Pressemitteilung aus, dass „die erfolgreich angegriffenen Äußerungen den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers berühren würden. Insoweit liege auch ein rechtswidriger Eingriff vor, denn im Rahmen der gebotenen Abwägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers mit dem Recht der Beklagten auf Meinungs- und Medienfreiheit überwiege das Schutzinteresse des Klägers die schutzwürdigen Belange der anderen Seite“.

Der Kölner Erzbischof hatte gegen einen Online-Bericht der „Bild“ geklagt, wonach er im Jahr 2017 den Priester befördert habe, obwohl er eine Warnung der Polizei vor einem Einsatz des Geistlichen in der Jugendarbeit und ein anderes belastendes Dokument aus dessen Personalakte gekannt habe.

Der Geistliche hatte unter anderem im Jahr 2001 sexuellen Kontakt zu einem 16 Jahre alten Prostituierten. Danach hatte es Gerüchte um weiteres übergriffiges Verhalten gegeben. Gegen das Urteil können beide Parteien beim Oberlandesgericht Köln Berufung einlegen.