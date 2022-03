Vorerst keine Entscheidung : Kardinal Woelki bietet Papst Amtsverzicht als Kölner Erzbischof an

Papst Franziskus werde darüber zu gegebener Zeit entscheiden, erklärt das Erzbistum. Zugleich ordnete der Papst demnach an, dass Woelki seinen Dienst in Köln wie geplant wieder aufnimmt.

Begleitet von Protesten hat der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki seine rund fünfmonatige Auszeit beendet und seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. Wie das Erzbistum am Mittwoch mitteilte, hat Woelki Papst Franziskus seinen Amtsverzicht angeboten. Der Papst habe jedoch “angeordnet“, dass Woelki seinen Dienst wieder antrete. Er werde „zu gegebener Zeit“ über einen Amtsverzicht Woelkis entscheiden. Auf der Kölner Domplatte veranstaltete die Reforminitiative Maria 2.0 eine Kundgebung gegen die Rückkehr Woelkis.

Ihm sei klar, dass für viele mit seiner Rückkehr Verunsicherung, Unverständnis, Misstrauen bis hin zur Ablehnung seiner Person verbunden seien, „sowie einer gewissen Sorge im Hinblick darauf, wie es bei uns im Erzbistum weitergehen wird“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Fastenhirtenbrief Woelkis. Es tue ihm leid, dass diese Zeit für viele Menschen in der Kirche „eine so belastete Zeit“ sei und schmerze ihn, „dass auch ich für diese Situation Verantwortung trage“, so Woelki.

Zu seinem Angebot eines Amtsverzicht schreibt der Kölner Kardinal in seinem Hirtenbrief: Besonders bedeutsam sei für ihn während seiner Auszeit gewesen, „mich wie am Tage meiner Priesterweihe Christus, dem Herrn der Kirche, ganz und vorbehaltlos zu übereignen, die Haltung, `nichts zu sehr zu wollen`, sondern alles, wirklich alles auf Gott hin frei zu geben.“

Als Ausdruck „dieser Haltung innerer Freiheit“ habe er dem Papst sein Amt als Erzbischof von Köln zur Verfügung gestellt, „so dass auch er frei ist, zu entscheiden, was dem Wohl der Kirche von Köln am meisten dient“.

Mehr zum Thema 1/

Woelki bittet die Katholiken im Erzbistum in seinem Schreiben zugleich um „ihre Offenheit, Ihre Geduld, darum, dass Sie mir, nein, uns noch eine Chance geben“. Der Kölner Kardinal versichert, er kehre „nicht unverändert einfach so zurück, als sei in dieser Zeit nichts geschehen“. Er habe Zeit gehabt, sich „den Versäumnissen, den Fehlern und der Schuld in meinem Leben zu stellen und dabei auch Gelungenes und den Zuspruch zu sehen und wertzuschätzen – und aus beidem zu lernen“.

Weiter schreibt der Kölner Kardinal, er nehme wahr, dass die Situation seit Oktober vergangenen Jahres nicht einfacher geworden sei. Eine Auszeit an sich löse keine Probleme.

In den vergangenen Wochen hatten sich alle maßgeblichen Gremien skeptisch bis ablehnend gegenüber einer Rückkehr Woelkis geäußert.

Der Papst hatte Woelki im September nach einer vatikanischen Untersuchung der Vorgänge im Erzbistum eine „geistliche Auszeit“ verordnet. Zwar bescheinigte Franziskus dem Kardinal kirchenrechtlich eine weiße Weste: Sexuellen Missbrauch vertuscht habe der Kölner Erzbischof nicht. Der Papst war jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass der Kardinal „wesentlich“ zu einer „Vertrauenskrise“ im Erzbistum beigetragen habe, „die viele Gläubige verstört hat“. Woelki habe „große Fehler in der Frage der Herangehensweise an die Aufarbeitung vor allem auf der Ebene der Kommunikation“ begangen.