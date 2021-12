Kardinal Müller im Interview : „Es kann nur ein Mann sein“

Vor der Wohnung von Gerhard Ludwig Kardinal Müller läuft in Rom eine italienische Soldatin auf und ab. Sie trägt ein schwarzes Sturmgewehr in der Hand, und ihr Blick lässt keinen Zweifel, wer das Sagen hat, sollte jemand etwas Verdächtiges tun. Auf dem benachbarten Petersplatz wird mit einem Kran gerade der Weihnachtsbaum aufgerichtet, kreischende Möwen fliegen umher, und an den Rändern kauern Obdachlose in Schlafsäcken. Kardinal Müller ist Richter am höchsten Kirchengericht, der Apostolischen Signatur. Früher war er Präfekt der Glaubenskongre­gation, der oberste Hüter der reinen Lehre, und er wohnt noch immer in der Wohnung, in der schon sein Amtsvorvorgänger Joseph Ratzinger lebte, bevor er Papst Benedikt XVI. wurde. Sie liegt wenige Schritte vom Petersplatz entfernt. Eine freundliche Nonne öffnet die Tür, Kardinal Müller begrüßt mit Handschlag.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Herr Kardinal, wir möchten über die Frauen in der Kirche sprechen.

Oh, da mache ich mich nicht beliebt.

Warum nicht?

Weil ich nicht das sage, was gefällt.

Wir wollten fragen, wann die katholische Kirche den Frauen die Priesterweihe erlauben wird.

Was aus Prinzip gilt, kann nicht zu ei­nem früheren oder späteren Zeitpunkt relativiert werden.

Niemals?

Der Empfänger des Weihesakraments kann nur ein Mann sein. Das folgt lo­gisch aus dem Rückbezug auf Christus. Andere Ämter, die von der Kirche ge­schaffen wurden, können selbstverständlich an Frauen oder Männer gleichermaßen vergeben werden. Deshalb gibt es Katechetinnen, Theologieprofessorinnen oder Frauen in hoher Verantwortung, zum Beispiel bei der Caritas oder in der Kirchenverwaltung.

Überall kommen immer mehr Frauen in repräsentative Ämter. Und diejenigen, die Frauen ausschließen, gelten als Chauvinisten. Warum sollte das, was für alle Welt gilt, nicht auch für die katholische Kirche gelten?

Die Kirche ist keine von Menschen ge­machte, weltliche Organisation. Unsere Agenda ist nicht variabel. Es gibt bei uns viele herausgehobene Frauen, allen vo­ran Maria, die Mutter Jesu. Sie ist nach Christus die wichtigste Gestalt der Heilsgeschichte und als Frau das Urbild der Kirche. Von einer Diskriminierung der 700 Millionen katholischen Frauen kann also keine Rede sein. Ein Bischof und auch ein Presbyter, also Priester, stehen beide in der Tradition der Apostel, die Männer waren. Das Weiheamt steht dabei für das Verhältnis von Christus zur Kirche. Christus ist der Bräutigam, die Kirche ist seine Braut.

Warum ist das Geschlecht von Jesus so wichtig? Sie könnten auch andere Merkmale nehmen und sagen: Wir weihen nur noch Zimmerleute aus Galiläa.

Das biologische Geschlecht hat wesentlich mehr mit unserem Menschsein zu tun als die Hautfarbe oder andere Merkmale. Diese Polarität der Geschlechter ist nicht nur bereits in der Schöpfung angelegt, sie ist nach katholischem Verständnis auch fundamental für die Ehe und das Weiheamt.

Wo steht das in der Bibel, dass der Priester das Bild von Christus als Bräutigam repräsentiert?

Im Epheserbrief 5 ist diese Symbolik an­gesprochen. Sie wurde in der frühen Kirche auf den Priester bezogen, der Christus im Verhältnis zur Kirche repräsentiert.