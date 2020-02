Keine zweite Amtszeit : Kardinal Marx zieht sich von Vorsitz der Bischofskonferenz zurück

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, steht nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Dienstagvormittag bekannt gab, hat Marx diesen Entschluss seinen Amtsbrüdern mitgeteilt. Damit bleiben den annähernd siebzig Mitgliedern der Bischofskonferenz drei Wochen, um sich auf die Wahl eines neuen Vorsitzenden vorzubereiten.

„Schon seit einiger Zeit steht das für mich fest“, schrieb Marx in einem Brief an die deutschen Bischöfe. „Meine Überlegung ist, dass ich am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit 72 Jahre alt wäre, und dann auch das Ende meiner Aufgabe als Erzbischof von München und Freising nahe sein wird. Ich finde, es sollte die jüngere Generation an die Reihe kommen. Und vielleicht ist es auch gut, wenn es häufiger einen Wechsel in dieser Aufgabe gibt.“ Er habe das Amt gerne ausgeübt, aber alles habe seine Zeit.

Turnusgemäß findet die Frühjahrs-Vollversammlung der DBK in der ersten Woche der Fastenzeit statt. Marx' Amtszeit war nach sechs Jahren ebenso wie die des Sekretärs der DBK, Hans Langendörfer, abgelaufen. Eine Wiederwahl wäre aber möglich gewesen.

Indes war in den vergangenen Monaten die Kritik an der Amtsführung Marx' als Vorsitzender wie auch an der Arbeit des Sekretariates über alle Strömungen innerhalb der Konferenz hinweg gewachsen. Eine reibungslose Wiederwahl wäre somit gefährdet gewesen. Marx hatte als einer der engsten Mitarbeiter von Papst Franziskus den sogenannten Synodalen Weg entscheidend vorangebracht.

Marx galt bisher als die treibende Kraft hinter dem Synodalen Weg, dem auf zwei Jahre angelegten Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland. Darin geht es unter anderem um die Sexualmoral der Kirche, die Stellung der Frau und den Zölibat, die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester. Marx hatte den Prozess als Reaktion auf den Missbrauchsskandal wesentlich mit initiiert.

Der 66 Jahre alte Marx steht seit über einem Jahrzehnt an der Spitze eines der reichsten Bistümer der katholischen Welt: Er ist Erzbischof von München und Freising. Von 2002 bis 2008 war er Bischof von Trier. 2008 wurde er bereits als Favorit für den Vorsitz der Bischofskonferenz gehandelt, unterlag aber dem Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch. 2014 klappte es schließlich für Marx. Die DBK ist das Führungsgremium der katholischen Kirche in Deutschland. Allerdings kann sie den einzelnen Bischöfen nichts vorschreiben, dementsprechend trat Marx eher als Initiator und Moderator auf.