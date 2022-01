Nach Missbrauchsgutachten : Kardinal Marx will im Amt bleiben

Den Umgang mit Missbrauchsfällen in seinem Erzbistum nennt Reinhard Kardinal Marx „unverzeihlich“. Trotz der gegen ihn erhobenen Vorwürfe in einem Gutachten bleibt er im Amt.

Der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx am Donnerstag in München Bild: dpa

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx will als Erzbischof von München und Freising im Amt bleiben, obwohl ihm in einem Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen vor einer Woche Fehlverhalten vorgeworfen worden war. „Ich klebe nicht an meinem Amt“, sagte Marx am Donnerstag in einer Pressekonferenz in München.

Sein Angebot eines Amtsverzichtes im vergangenen Jahr sei sehr ernst gemeint gewesen. Papst Franziskus habe anders entschieden und ihn aufgefordert, seinen Dienst weiterzuführen. „Ich bin bereit, auch weiterhin meinen Dienst zu tun, wenn das hilfreich ist für die weiteren Schritte, die für eine verlässlichere Aufarbeitung, eine noch stärkere Zuwendung zu den Betroffenen und für eine Reform der Kirche zu gehen sind“, sagte Marx.

Versagen der Kirche

Er gestand Versagen im Umgang mit Missbrauchsopfern ein. Die größte Schuld bestehe darin, die Betroffenen übersehen zu haben. „Das ist unverzeihlich. Es gab bei uns kein wirkliches Interesse an ihrem Leiden. Das hat nach meiner Auffassung auch systemische Gründe, und zugleich trage ich dafür als amtierender Erzbischof moralische Verantwortung“, sagte Marx. Er sei bereit, die ihm in dem Gutachten zugeschriebene Verantwortung zu übernehmen, ohne es zu relativieren.

Marx bat abermals „persönlich und auch im Namen des Erzbistums“ die Betroffenen um Entschuldigung. Eine weitere solche Bitte richtete er an die Gläubigen, „die an der Kirche zweifeln, die den Verantwortlichen nicht mehr vertrauen können und in ihrem Glauben Schaden genommen haben. Auch die Pfarrgemeinden, in denen Täter eingesetzt wurden, haben wir zu lange nicht ausreichend im Blick gehabt und sie einbezogen.“