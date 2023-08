Olaf Scholz mag alles bis zur nächsten Bundestagswahl ausblenden können. Seine Genossen in den Ländern können das nicht. Sie haben schwierige Wahlen zu bestehen – und müssen an der Basis ausbügeln, was die Regierung verbockt hat.

Jetzt müssen die Abgeordneten die Scherben zusammenkehren. Denn die Bundesregierung hatte in den vergangenen Monaten alles dafür getan, den Mitgliedern der Ampelfraktionen eine heiße Sommerpause zu bescheren, nicht zuletzt mit ihrer Energiewendepolitik. Erwartet wird von den Parteiführungen, dass sie in die Wahlkreise ausschwärmen und dort erklären, was sich die Regierung bei dem allen gedacht hat. Vor allem der Kanzler.

Lange Zeit fuhr die SPD mit der Strategie ganz gut, die Koalitionspartner für die Kakophonie verantwortlich zu machen. Allenfalls gestand man zu, dass der Kanzler ja ein bisschen mehr erklären könne, ganz so, als lägen die Schwächen der Regierung nur im Kommunikativen und nicht im Inhaltlichen. Dass es anders ist, hat die Bevölkerung freilich schon vor einer ganzen Weile gemerkt. Jetzt, wo es nicht mehr allein um das Krisenmanagement geht, sondern um die Ausgestaltung von Ankündigungen, kommt die Koalition ins Straucheln.

Ein Beispiel: Das Wahlversprechen, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, wird die SPD nicht einhalten können. Nur die Folgen eines unkalkulierbaren Kriegs und einer überraschenden Zinspolitik? Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Abgeordneten Anfang September nicht nur mit positiven Erfahrungsberichten zurück nach Berlin kommen werden.

Schwesig will das Flüssiggasterminal nicht

Ergänzt wird das Bild um historisch schlechte Umfragewerte. Nur ein Fünftel der Bürger traut dieser Regierung derzeit zu, Probleme lösen zu können. Noch nie stand die Partei, die den Kanzler stellt, nur auf Platz drei in der Wählergunst. Die Grünen mögen Trauer tragen, weil sie wieder einmal einen Absturz nach einem Beliebtheitshöhenflug erleben. Die FDP kann von einem zweistelligen Ergebnis derzeit nur träumen. Aber im Vergleich zu den demoskopischen Verlusten der SPD sind das Bagatellen. Richtig sorgen muss sich die Partei von Olaf Scholz.

Umfragen kann man ignorieren. Bei der Kritik von Ministerpräsidenten aus der eigenen Partei fällt das schwerer, weil Scholz auf deren Unterstützung für seine schönen Kanzlerpläne angewiesen ist. Etwa bei dem Umbau der deutschen Energieversorgung. Doch Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, lehnt im Gleichklang mit einem Großteil ihrer Bevölkerung das Flüssiggasterminal vor Rügen ab. Sie stellt die Frustration über das Heizungsgesetz in einen direkten Zusammenhang mit der hohen Zustimmung zur AfD. „Es besteht die Gefahr, dass es auch die nächsten Wahlkämpfe bestimmen wird.“

Scholz lobt die Geschlossenheit der SPD

Die SPD hat noch mehr Baustellen. In Hessen und Bayern wird im Oktober gewählt. Dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Wiesbaden Boris Rhein (CDU) ablösen könnte, ist derzeit nicht zu erwarten. In Bayern haben die Sozialdemokraten traditionell nichts Erfreuliches zu erwarten. Der nordrhein-westfälische Landesverband, immerhin die Heimat jedes vierten SPD-Mitglieds, ist seit Monaten führungslos und kann damit auch keine Stütze sein.

In Partei und Fraktion wird man zunehmend nervös. Es ist absehbar, dass bald wieder mehr „klassische SPD-Inhalte“ eingefordert werden. Die Konflikte zeichnen sich schon jetzt ab: Der Parteivorsitzende Klingbeil fordert eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro, die Vorsitzende des Landesverbands Schleswig-Holstein sogar auf 15. Scholz hat jedoch klargemacht, dass er nicht noch einmal politisch in die Mindestlohnanpassung eingreifen will. Auch die Abschaffung des Ehegattensplittings für Neuvermählte, wie Generalsekretär Kühnert es anregte, hält Scholz für kein schönes Thema. Ein großer Umverteilungswahlkampf wird mit ihm nicht zu machen sein. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis seine Partei genau danach wieder verlangt.

Das harte Jahr 2024

Scholz sagt derweil: „Nur mit Geschlossenheit können wir für eine gute Zukunft sorgen.“ Er weiß, dass Ruhe in der Partei die Voraussetzung für seine Kanzlerschaft war. Sie war nach dem beschämenden Umgang mit der Parteivorsitzenden Andrea Nahles zur Bedingung fürs Überleben geworden und damit fast noch wichtiger als Inhalte. Und schwups – bald regierte die selbstverliebte Programmpartei.

Noch wirkt die Ruhe, die Scholz ausstrahlt. Diskussionen, wie sie Kanzler Schröder einst erlebte, sind ihm bislang erspart geblieben. Er hat die Bundestagswahl 2021 so verinnerlicht, dass sich fast alle Beobachter irrten und er am Ende recht behielt. Daraus speisen sich sein enormes Selbstbewusstsein wie die Überzeugung, dass es auf die Bundestagswahl ankommt, und sonst nichts.

Doch der Weg dahin führt durch das harte Jahr 2024. Die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen und die Europawahl sind ein Test nicht nur für die Union. Auch die SPD wird personell und inhaltlich unter Beobachtung stehen.