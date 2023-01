Kanzlerkandidatur : Der vertagte Merz

Markus Söder und Friedrich Merz im Oktober 2022 auf dem CSU-Parteitag in Augsburg. Bild: AFP

Soso, Markus Söder will also nicht mehr Kanzlerkandidat werden. Das Thema sei für ihn „erledigt“, beteuert er, auch noch an der Seite von Friedrich Merz, dem mutmaßlichen Konkurrenten, wenn für Söder die Sache noch nicht erledigt wäre. Für den CSU-Vorsitzenden gilt allerdings: Wenn er sagt, er habe keine Ambitionen mehr, dann darf man sicher sein, dass er noch welche hat.

Wenn er sagt, „im Normalfall“ habe die CDU Vorrang vor der CSU, dann herrscht meist der Ausnahmefall. Der tritt spätestens dann ein, wenn Söder im Oktober ein Wahlergebnis erreicht, von dem die CSU überzeugt ist, dass sie der CDU mal wieder zeigt, wie man Wahlen jenseits der vierzig Prozent gewinnt.

Warum so zurückhaltend?

Auffällig an der Söder-Merz-Harmonievorstellung ist die Zurückhaltung von Merz. Eine Entscheidung nach den Erfahrungen der zurückliegenden verkorksten Kandidatenkür „schon“ im Herbst 2024 zu treffen lässt sich zwar gut begründen. Aber seinen Anspruch hätte Merz jetzt anmelden können, vielleicht müssen. Es wäre eine günstige Gelegenheit gewesen, um Söder auf seine Beteuerungen und auf die Rolle als bayerischer Ministerpräsident festzunageln.

Merz hat die Entscheidung also eigentlich vertagt. Vielleicht deshalb, weil es Jüngere in der CDU gibt, die womöglich bessere Aussichten haben, allen voran Daniel Günther. Sie drohen nun aber, ähnlich wie seinerzeit Armin Laschet, in die Rolle derjenigen schlüpfen zu müssen, die Söder verhindern wollen.