Wer hat die größere Chance?

Die Umfragen sprechen klar für Söder. Er hat allerdings recht mit seinem Hinweis, dass sich das auch schnell ändern kann. Söder füllt die exekutive Führungsposition überzeugend aus – was aber wäre, sollte Corona in den Hintergrund treten? Dass Söder aus Bayern kommt, dürfte bei ihm, dem Franken, nicht so stark ins Gewicht fallen wie einst bei einem Urbayern wie Strauß. Was allerdings passiert, wenn CDU-Wähler in ganz Deutschland begreifen, dass es ernst werden könnte mit einem Kanzler aus der CSU, ist offen. Es könnte sein, dass dann doch die Sorge herrscht, dass Bayern zu dominant wird. Söder eignet sich immer noch gut als Gegner. Er provoziert mehr als Laschet. Andererseits reißt Söder auch mehr mit. Für all diejenigen, die sich von der Bundestagswahl Aufbruch und neue Ideen erwarten, dürfte er der attraktivere Kandidat sein. Auch für jene, die eigentlich Friedrich Merz wollten.