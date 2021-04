Laschet oder Söder? : Der Union droht der Totalschaden

Seit der Osternacht läuft die Frist: Bis Pfingsten wollen CDU und CSU entschieden haben, wer die Union als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl führt. Jetzt wird freilich jeden Tag drängender gefragt werden, auf was die beiden Parteien eigentlich noch warten wollen. Dass vom Himmel her ein Brausen kommt und der Heilige Geist den Christenmenschen in der Union eingibt, wer es machen soll?

Ein bisschen Erleuchtung würde zweifellos nicht schaden. Denn was als geordnete Übergabe der Macht von Merkel an ihren Nachfolger geplant war, droht mit einem Totalschaden zu enden: dem Verlust des Kanzleramts.