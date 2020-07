Kanzleramtschef Braun : „Wir haben Corona in Deutschland derzeit im Griff“

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) kann sich für die deutschen Corona-Toten einen Staatsakt nach dem Vorbild Spaniens vorstellen. „Bei all der Freude über niedrige Infektionszahlen sollten wir ein Zeichen setzen, dass die Gestorbenen nicht vergessen sind“, sagte Braun der „Bild am Sonntag“. Es könnte „ein gutes Zeichen für einen Schlusspunkt der Pandemie sein, dieses Andenken würdigend in den Mittelpunkt zu stellen“.

Über die Bilder sorgloser deutscher Touristen auf Mallorca habe er sich „geärgert“, sagte Braun weiter. „Jeder Urlauber sollte daran denken, nicht nur sich zu schützen, sondern auch aufzupassen, das Virus nicht im Gastland zu verbreiten und auch nicht in die Heimat mitzubringen.“ Zudem habe dieses Verhalten dem Ruf der Deutschen in Spanien sehr geschadet. Spanien habe stark unter Corona gelitten, viel stärker als Deutschland. Braun fügte hinzu: „Auch wir trauern um fast 10.000 Menschen, die an Corona gestorben sind.“

Der Kanzleramtschef zog zugleich eine positive Zwischenbilanz der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland. „Derzeit kann man sagen: Wir haben Corona in Deutschland im Griff“, sagte Braun der Zeitung. „Aber das ist eine Momentaufnahme – das Virus ist nach wie vor im Land, es kann immer wieder zu Ausbrüchen kommen.“

Großveranstaltungen müssen „gut organisiert und kontrolliert werden“

Dennoch stellte Braun Großveranstaltungen im Kulturbereich und Fußballspiele mit Fans im Stadion für den Herbst in Aussicht. „Mit Abstand und Hygienekonzept können Sportveranstaltungen mit Zuschauern durchgeführt werden. Zu großes Gedränge muss aber noch vermieden werden. Die Stadien werden also nicht ausverkauft sein können und das muss gut organisiert und kontrolliert werden.“ Veranstaltungen mit einer größeren Zahl an Zuschauern sehe er „besonders für Kulturevents wie Oper, Theater und Konzerte“, sagte Braun weiter.

Auch der Unterricht an Schulen soll nach dem Willen des Kanzleramtschefs nach den Ferien wieder möglichst regulär aufgenommen werden. „Wir müssen dafür sorgen, dass der Schulbetrieb nach den Sommerferien in ganz Deutschland weitestgehend normal läuft.“ Der Staat müsse den Bildungsauftrag für die Kinder wieder komplett erfüllen. Nötig seien aber Hygienekonzepte und es müsse dafür gesorgt werden, dass Kontakte zum Beispiel nur im Klassenverband bestehen.

An der Maskenpflicht will Braun bis zur Zulassung eines Impfstoffs festhalten: „Die Maskenpflicht stellt einen relativ niedrigen Eingriff in die Rechte der Bürger dar. Und sie ist effektiv.“ Der Kanzleramtschef betonte: „Abstand halten und Masken tragen gehört für mich weiter zum Basisschutz – besonders in Innenräumen.“ Erst mit einem Impfstoff könne zum Normalzustand zurückgekehrt werden. Er rechnet mit einem Impfstoff bis Anfang kommenden Jahres. Zugleich appellierte er an die Deutschen, Arztbesuche und Operationen wegen Corona nicht länger aufzuschieben. Die Tatsache, dass viele Patienten aus Angst vor Corona trotz Beschwerden zu Hause blieben, mache ihm „große Sorgen“.

Erfolge durch die Senkung der Mehrwertsteuer

Braun sieht erste Erfolge durch die Senkung der Mehrwertsteuer am 1. Juli: „Wir sehen zumindest jetzt schon, dass die Mehrwertsteuersenkung großenteils weitergegeben wird und damit Kaufkraft und Nachfrage stärkt. Skeptische Kommentare haben sich da nicht bewahrheitet. Und auch die Umstellung der Kassen klappt geräusch- und problemlos. Das Instrument wirkt“, sagte Braun der „Bild am Sonntag“. Die Mehrwertsteuersenkung gilt seit dem 1. Juli für sechs Monate. Durch die Senkung der Steuer soll die Kauflaune der Verbraucher in der Corona-Krise geweckt werden und die Wirtschaft profitieren.