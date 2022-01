Debatte : Bei der Impfpflicht hat der Kanzler früh Courage gezeigt

Aktualisiert am

Die Union wirft Olaf Scholz vor, er ducke sich beim Thema Impfpflicht weg. Das stimmt so nicht. Und dass der Kanzler bei der Umsetzung Beweglichkeit zeigt, hat gute Gründe.

Bundeskanzler Olaf Scholz am 12. Januar im Bundestag Bild: AP

In dieser Woche hat Olaf Scholz dem Bundestag zum ersten Mal, seit er Kanzler ist, Gelegenheit gegeben, ihn nach al­len Regeln der Geschäftsordnung zu grillen. „Regierungsbefragung“ heißt das, und die Prozedur läuft darauf hinaus, dass der Kanzler mit ineinandergelegten Händen in seiner Bank steht wie ein Gymnasiast der Kaiserzeit, während eine Kanonade mal netter, mal strenger, manchmal liebedienerischer und manchmal auch fieser Fragen auf ihn einhagelt. Die Themenwahl ist frei, und so kann je­de und jeder im Plenum jede Frage stellen, auf die sie oder er gerade Lust hat.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



Und die Union hatte Lust auf Kanzlerdemontage. Sie ist jetzt Opposition, nach ihrer Wahrnehmung die erste richtige Opposition seit den langen Merkeljahren, und sie hat einen SPD-Kanzler vor der Flinte, der mit dem Anspruch an­getreten ist „Scholz packt das an“.