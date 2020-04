Tilman Kuban : Der Kantige

Bevor es Tilman Kuban in die Politik zog, war er Talentscout für Hannover 96. Gut möglich, dass für den Fußballklub in wenigen Jahren Spieler auf dem Platz stehen, die er entdeckt hat. Den Vorsitzenden der Jungen Union würde das freuen. Zum einen, weil er einen Anteil am Erfolg des Zweitligaklubs hätte, und zum anderen, weil er selbst ein Fan des Vereins ist. Eins der Talente, das er förderte, ist heute U-17-Nationaltorwart. Kuban war nicht nur Talentscout, sondern auch selbst Spieler, Trainer und Schiedsrichter eines kleinen Vereins in seiner Heimat.

Tim Niendorf Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

Noch heute besucht er gerne Spiele der alten Sportkameraden. Auch wenn er dazu nur selten Zeit hat. „Es ist schön, einfach mal 90 Minuten am Spielfeldrand zu stehen, die Leute wieder zu treffen und zu hören, wie sie denken“, sagt er. „Die Leute dort kennen mich, die wissen, wie ich bin, und ich habe allen gesagt: Wenn ich mich verändern sollte, sollen sie mir das sofort sagen.“ Vom Fußball habe er zwei Dinge mitgenommen. Das eine ist der Teamgedanke. Ob Student, Handwerker, Flüchtling; gemeinsam könne man viel erreichen. Das andere ist die Losung „Fordern und Fördern“. Er habe als Trainer alles gegeben, seinen Spielern aber auch viel abverlangt.