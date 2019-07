Was will Stephan Weil?

Kandidatur für SPD-Vorsitz : Was will Stephan Weil?

Noch hüllt er sich in Schweigen, aber bald wird sich Stephan Weil bekennen müssen: Tritt er für den SPD-Vorsitz an oder nicht? An der Entscheidung des Niedersachsen hängt viel.

Zu den aussichtslosen Unterfangen im Berufsleben eines Journalisten gehört es, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten etwas über seine Zukunftspläne zu entlocken. Man versucht es höflich. Nichts. Man versucht es etwas weniger höflich. Auch nichts. Man schleicht sich über einen Umweg heran. Vergeblich.

Man greift in der Not zur ultima ratio, der Können-Sie-ausschließen-dass-Frage. Solche Versuche werden von Stephan Weil bereits im Ansatz, in diesem Fall nach dem Buchstaben „ö“, unterbunden. „Wie auch immer die Können-Sie-ausschließen-Frage jetzt weitergeht, die Antwort lautet nein“, sagt er und fügt hinzu: „Ich habe inzwischen so viel Erfahrung auf jede, aber wirklich auf jede Frage in diesem Zusammenhang nichtssagend zu antworten, da träumen Sie von.“

Eine zweifelhafte Liebeserklärung

Zu guter Letzt wird man in Weils Büro also wieder mit der Standardfloskel abgespeist, die sich Weil schon vor Jahren für Fragen nach seinen bundespolitischen Ambitionen zurechtgelegt hatte. „Mein Platz ist in Niedersachsen. Ich fühle mich hier sehr wohl und ich habe keine Ambitionen zu wechseln.“

Die Niedersachsen sollten sich auf diese Liebeserklärung an ihr Land allerdings nicht zu viel einbilden. Denn die gleiche Formulierung gebrauchte Weil schon für die Stadt Hannover, als er dort noch Oberbürgermeister war. Einige Zeit später war er dann Ministerpräsident. Und ganz altgediente Kollegen kennen die Formulierung sogar noch aus der Zeit, als Weil Kämmerer in Hannover war. Damals wurde er nach seinen Ambitionen für das Bürgermeisteramt gefragt. Auch da fühlte sich Kämmerer Weil in seinem Amt „sehr wohl“. Und war wenig später Oberbürgermeister.

Die Quelle Stephan Weil fällt also beim Ergründen der Zukunft des Politikers Stephan Weil aus. Man muss es also ohne seine Hilfe versuchen, und auch ohne die Hilfe Dritter, denn nach allem was man hört, lässt Weil bisher nicht nur Journalisten, sondern auch seine Parteifreunde im Unklaren. Das befördert Mutmaßungen, der Ministerpräsident wisse noch nicht einmal selbst, was er will.

Dagegen spricht allerdings, dass Stephan Weil in den entscheidenden Momenten seiner Karriere stets sehr genau wusste, was er wollte. Vermutlich laviert er auch jetzt nur so lange wie möglich, um das Maximum an Informationen zu haben, etwa über die Rückwirkungen des Wechsels von Ursula von der Leyen nach Brüssel auf die große Koalition in Berlin.

Lange Zeit zum Überlegen hat der niedersächsische Ministerpräsident und niedersächsische SPD-Landesvorsitzende jedoch nicht mehr. Bis zum 1. September muss er Klarheit schaffen, dann nämlich endet die Bewerbungsfrist für den SPD-Bundesvorsitz.

Er regiert ohne persönliche Skandale

In Hannover geht man davon aus, dass Weil schon früher Klarheit schafft. Die vergangenen Tage war Weil im Urlaub, in der kommenden Woche ist er wieder im Dienst und dann bis zum 10. August noch einmal im Urlaub. Die Tage nach seiner Rückkehr könnten ein geeigneter Zeitpunkt zur Offenlegung möglicher Ambitionen sein.

Welche Aspekte dürfte Weil bei seiner Entscheidungsfindung berücksichtigen? Weil ist seit Anfang 2013 Ministerpräsident in Niedersachsen. Er führt damit eines der vier großen Länder und redet nebenbei noch beim weltgrößten Autokonzern ein gewichtiges Wort mit. Er regiert ähnlich wie Angela Merkel ohne persönliche Skandale und seine Fehlerquote im politischen Alltagsgeschäft tendiert gegen Null. Die große Koalition in Niedersachsen schnurrt wie ein gut eingefahrener Achtzylinder und sein SPD-Landesverband dürfte einer der letzten sein, der kampagnenfähig ist und Personalreserven hat.