Kampfpanzer für die Ukraine : Leopard ist nicht gleich Leopard

Aktualisiert am

Der Leopard 2 ist so etwas wie der Golf unter den deutschen Panzern. Von ihm gibt es Tausende. Die Unterschiede zwischen ihnen sind beträchtlich. Die Erfolgsaussicht der Ukrainer würde er dennoch erhöhen.

Ein Kampfpanzer ist ein furchteinflößendes Waffensystem, das in Gefechten verheerende Wirkung entfalten kann. Andererseits ist er auch nur ein Kraftfahrzeug auf Ketten. Der Leopard 2 ist so etwas wie der Golf der deutschen Panzerindustrie: Ein Alleskönner mit Weltgeltung, der laut Herstellerangaben mehr als 3500 Mal vom Band lief. Das weiß auch die Ukraine. Kiew drängt seit Monaten darauf, Leopard 2 geliefert zu bekommen. Denn sie würden die Erfolgsaussichten kommender Offensiven gegen die russischen Besatzer deutlich erhöhen.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Sollte der Widerstand in der Bundesregierung weiter schwinden und Deutschland, das stets zustimmen muss, grünes Licht für den Weiterexport von Leopard-2-Kampfpanzern geben, stellt sich eine weitere Frage: Welche Leopard 2 sollen es denn sein? Denn die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bei dem Panzer, der seit 1978 in Serie gebaut wird, sind erheblich. Siehe Golf.

Von der langen Liste an Versionen, optionalen Nachrüstmöglichkeiten und Spezifikationen für ausländische Abnehmer, spielen mit Blick auf die Ukraine vor allem die vier eine Rolle, die auch heute noch auf der Internetseite der deutschen Panzerschmiede Krauss-Maffei Wegmann beworben werden.

Ein 1500 PS starker Motor

Die Älteste ist der Leopard 2A4, der ab Mitte der Achtzigerjahre gefertigt wurde. Bei der Version handelt es sich auch aus heutiger Sicht noch um einen brauchbaren Kampfpanzer. Er wird nach wie vor von einer ganzen Reihe von Armeen betrieben, selbst innerhalb der NATO. Polnische Panzertruppen fahren ihn. Die Slowakei nahm erst kurz vor Weihnachten den ersten aus einer Tranche von 15 Leopard 2A4 aus den Händen von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) entgegen. Das Geschäft war Teil eines Ringtauschs. Dafür lieferte Bratislava Schützenpanzer sowjetischer Herkunft an die Ukraine. Die Türkei setzte den 2A4 in den vergangenen Jahren bei Offensiven gegen die YPG und den Islamischen Staat ein. Allerdings stieß er dort nicht auf gleichwertige Gegner.

Gemein mit den späteren Versionen sind dem Leopard 2A4 Merkmale, die den vier Besatzungsmitgliedern eine gute Balance bei den drei wichtigsten Leistungskriterien eines Kampfpanzers – Feuerkraft, Beweglichkeit und Schutz – geben: Er verfügt über eine 120-Mililmeter-Glattrohrkanone, mit der sich aus der Fahrt heraus gegnerische Ziele bekämpfen lassen. Verbaut ist im 2A4 auch ein 1500 PS starker Motor, mit dessen Hilfe der Panzer auf bis zu knapp 70 Stundenkilometer beschleunigen kann, bei einer Reichweite von 450 Kilometern. Zudem verfügt er über eine Verbundpanzerung, deren Name daher rührt, dass sie aus mehreren Schichten besteht.

Trotzdem weist die Version 2A4 zugleich Merkmale auf, die sie gegenüber jüngeren Versionen alt aussehen lassen. Gegen moderne Panzerabwehrwaffen, Minen oder großkalibrige Munition ist er nur unzureichend geschützt. Die Kanone entfaltet eine geringere Wirkung, und auch die Feuerleittechnik entspricht nicht mehr den Anforderungen, weshalb auch die Bundeswehr in ihren Beständen über keinen einzigen 2A4 mehr verfügt.

Schutz vor Sprengfallen, Minen und Panzerfaustbeschuss

Der Leopard 2A5 ist da schon weiter. Bei ihm handelt es sich um eine kampfwertgesteigerte Variante des Leopard 2, die zwischen 1995 und 2002 umgerüstet wurde. Bei ihr wurde der Schutz vor Sprengfallen, Minen und Panzerfaustbeschuss verbessert – von „passivem Rundumschutz“ spricht Hersteller Krauss-Maffei Wegmann. Mit verbesserten Beobachtungsmitteln können die vier Soldaten im 2A5 zudem über weite Entfernungen Gegner erfassen. Auch die Fähigkeit zur Bekämpfung von Zielen wurde mit Hilfe eines digitalen Feuerleitrechners erhöht. Der Leopard 2A5 ist weit verbreitet. So unterhält etwa die schwedische Panzertruppe ebenso größere Bestände wie auch die polnische Armee. Die Bundeswehr nutzt den 2A5 schon nicht mehr in ihren Verbänden. Sie unterhielt zuletzt nur noch 19 Exemplare, am Gefechtsübungszentrum des Heeres.