Deutschland kauft F-35 : Ein Ferrari für Lambrecht

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht lässt sich für die Bestellung amerikanischer Kampfflugzeuge feiern. Dabei hatte ihre SPD die Anschaffung jahrelang blockiert, nun wird sie doppelt so teuer.

Mit großer Führungsparade hat das Verteidigungsministerium die Bestellung neuer Kampfflugzeuge gefeiert. Die Ministerin selbst, der Generalinspekteur und der Chef der Luftwaffe waren zugegen, um feierlich die Freigabe der entsprechenden Haushaltsmittel zu verkünden. Allerdings wird es noch viele Jahre dauern, bis Flugzeuge da sind. Und nicht alles ist so gut gelaufen, wie das Festkomitee es nun darstellt.

Bei der Bestellung handelt es sich um 35 moderne amerikanische F-35, deren Besonderheit darin besteht, dass sie für gegnerisches Radar schwer zu erkennen sind. Sie sollen die altersschwachen Tornados der Luftwaffe ersetzen, die aus den frühen Achtzigerjahren stammen. Mit ihnen sichert sich Deutschland bis heute eine gewisse Mitbestimmung beim Einsatz amerikanischer Atombomben, die sogenannte nukleare Teilhabe. Die jetzt recht eilig zusammengeschusterte Bestellung kostet den Steuerzahler rund zehn Milliarden Euro.

Stückpreis von 265 Millionen Euro

Viele Fragen zu dem Projekt waren eigentlich noch ungeklärt, es bestehen erhebliche technische Risiken. Fachleute des Verteidigungsministeriums hatten die Abgeordneten erst vor wenigen Tagen eindringlich davor gewarnt. Auch der Stückpreis von mehr als 265 Millionen Euro verstört ein wenig. Andere Besteller-Nationen hatten weniger als die Hälfte für ähnliche Pakete bezahlt. Die Bedenken des Haushaltsausschusses wurden dann aber in Blitzgeschwindigkeit beiseitegeräumt.

Vielleicht liegt das Tempo der Bestellung auch darin begründet, dass die beschädigte Ministerin dringend einen vorzeigbaren Erfolg brauchte. Bisher war es Christine Lambrecht (SPD) kaum gelungen, die 100-Milliarden-Anleihe für die Wiederertüchtigung der Bundeswehr in Beschaffungen oder wenigstens Bestellungen bei der Rüstungsindustrie zu verwandeln. Das beklagten selbst die eigenen Ampelkoalitionäre. Mit der rasanten Überweisung von zehn Milliarden auf amerikanische Konten sieht Lambrechts Jahresbilanz nun optisch etwas besser aus.

Besonders stolz wirkte bei der Präsentation der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz. Der passionierte Pilot kann mit seinen konsequenten Vorarbeiten für die F-35-Bestellung nun auch das Image der Ministerin verbessern. Und die Luftwaffe bekommt endlich das, was sie immer wollte, den „Ferrari“ unter den Kampfflugzeugen. Das Heer ging bei dieser Adventsfeier allerdings fast leer aus, ebenso die Marine.

Der pazifistische Flügel der SPD

Vor allem sich selbst lobend sprach Gerhartz davon, dass die Bestellungen nun „im Überschallbereich“ unterwegs seien. Das soll vergessen lassen, dass die Diskussion über die Tornado-Nachfolge ein halbes Jahrzehnt im Schneckentempo geführt wurde. Bereits 2017 sprach sich der damalige Luftwaffenchef Karl Müllner für die modernen amerikanischen F-35 aus. Doch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wollte das deutsch-französische Projekt eines gemeinsamen Super-Kampfflugzeugs (FCAS) nicht gefährden und zog es vor, für die nukleare Teilhabe ältere Flugzeuge vom Typ F-18 zu bestellen. Müllner blieb bei seiner Auffassung, von der Leyen warf ihn raus. Der heutige Überschall-Besteller Gerhartz wurde sein Nachfolger.

Gerhartz bastelte dann jahrelang brav an der Wunschbestellung, die aber wiederum am Widerstand des pazifistischen Flügels in der SPD scheiterte. Führende Sozialdemokraten, darunter der damalige Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans und der amtierende Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, wollten aus der nuklearen Teilhabe aussteigen und waren für den Abzug der amerikanischen Atombomben aus Deutschland. Jahrelang blockierte die SPD die Entscheidung.

Hätte man damals entschieden, wären wenigstens fünf Milliarden Euro eingespart worden, für manchen viel Geld. Hätte man rechtzeitig entschieden, könnten die neuen Flugzeuge in zwei Jahren da sein. Immerhin war es ebenfalls ein Sozialdemokrat, der dann die Wende brachte und neu entschied: Bundeskanzler Olaf Scholz. Jetzt hoffen Optimisten auf das Jahr 2028 für die Einsatzbereitschaft.