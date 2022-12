Dresdner Stadtrat : Machtpoker im Rathaus

Es war im Juli, als Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert von den Einwohnern der sächsischen Landeshauptstadt für weitere sieben Jahre im Amt bestätigt wurde. „Entschieden“, „kompetent“ und „verbindend“ – das waren Zuschreibungen, mit denen der 51 Jahre alte FDP-Politiker auf Großplakaten für sich warb und dabei auch von der CDU und deren Bundesvor­sitzenden Friedrich Merz unterstützt wurde. Fünf Monate später jedoch herrscht der gegenteilige Eindruck, denn Hilbert und der Stadtrat haben sich in einen Machtpoker um die Be­setzung der Stadtspitze verstrickt, der seinesgleichen sucht.

Zum Teil seit Mo­naten sind fünf von sieben Bürgermeisterposten – nämlich für Finanzen, Kultur, Soziales, Umwelt und Wirtschaft – unbesetzt, nachdem die Amtszeit ausgelaufen war. Lediglich die Bürgermeister für Bildung und Verkehr sind noch im Amt. Kandidaten gibt es, allein ihre Wahl scheitert bisher entweder am Stadtrat oder am Veto des Oberbürgermeisters.

Mittlerweile ist die Lage so verfahren, dass Sachsens Landesdirektion als kommunale Rechtsaufsicht in der vergangenen Woche einen Brandbrief an das Rathaus geschickt hat. Es entstehe der Eindruck, dass das Vertrauen der Dresdner Bürgerschaft sowohl in den Oberbürgermeister als auch in die Stadtratsfraktionen und deren Handlungsfähigkeit stark gelitten ha­be, heißt es darin. Insbesondere sieht die Behörde den ordnungsgemäßen Be­trieb der Stadtverwaltung gefährdet und bittet „eindringlich, dafür zu sorgen, dass Rat und Oberbürgermeister den politischen Prozess mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und Intensität so­wie der erforderlichen Kompromissbereitschaft weiter betreiben“. Auch schlägt die Behörde vor, einen Mediator einzuschalten.

Immerhin haben die Fraktionen einen Vorschlag angenommen

Genau das sieht Hilbert, der bisher stets erklärt hatte, der Stadtrat und er müssten das Problem schon selber lö­sen, nun offenbar als Ultima Ratio an. Am Donnerstag schlug er den Frak­tionen den früheren Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) sowie die einstige Grünenpolitikerin Gunda Röstel als Mediatoren vor. Als erster Erfolg gilt immerhin, dass die Fraktionen den Vorschlag annahmen.

Hintergrund des Streits ist der Plan Hilberts, sowohl die Anzahl der Bürgermeister zu reduzieren als auch de­ren Ressortzuschnitt zu verändern. Ihm gegenüber steht ein Stadtrat ohne klare Mehrheitsverhältnisse. Sowohl das linke Lager aus Grünen, Linken, SPD sowie einer sich „Dissidenten“ nennenden Fraktion als auch das rechte Lager mit AfD, CDU, FDP und Freien Wählern hat jeweils 35 Stimmen. Wobei sich das auch schnell wieder ändern kann, weil Ratsmitglieder zwischen den Fraktionen munter wechseln. Eine Dresdner Besonderheit dabei dürfte allerdings sein, dass das Patt dabei meist erhalten bleibt.

Hilberts Intention ist es zudem, die neuen Mehrheitsverhältnisse besser an der Stadtspitze abzubilden als bisher, wo es fünf Beigeordnete aus dem linken und zwei aus dem rechten La­ger gab. Bisher hatten CDU, Grüne, Linke und SPD per Wahlbündnis die Bürgermeisterposten unter sich verteilt, was sie mit einer Zweidrittelmehrheit auch ohne den Oberbürgermeister tun konnten. Doch diese Mehrheit ist seit der vergangenen Kommunalwahl dahin. Laut Sächsischer Gemeindeordnung kann der Oberbürgermeister gegen die Wahl von Bürgermeistern, die eine Zweidrittelmehrheit verfehlen, sein Veto einlegen, was er getan hat. Seitdem tobt der Machtkampf; bei jeder Stadtratssitzung steht die Wahl der Beigeordneten auf der Tagesordnung, die dann entweder an der erforderlichen Mehrheit, einem Veto oder schlicht daran scheitert, dass die Fraktionen sie wieder von der Agenda nehmen, weil keine Mehrheit absehbar ist.

So beherrscht die kommunale Posse seit Monaten die Schlagzeilen, oh­ne dass eine Lösung in Sicht wäre. Inzwischen hat sich der Oberbürgermeister selbst bei der Landesdirektion erkundigt, ob die fünf Bürgermeisterposten nicht noch einmal völlig neu ausgeschrieben werden müssten, weil das bisherige Verfahren gescheitert sei. Die Behörde selbst nehme den Fall sehr ernst, erklärt ihr Sprecher. Eine solche Lage komme zwar äu­ßerst selten vor, könne im Zweifel je­doch ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Sollten sich die Beteiligten nicht einigen, könnte die Landes­direktion den Oberbürgermeister entmachten und entweder die Bürgermeister selbst oder einen Verwalter einsetzen. So weit wollen es die Beteiligten nicht kommen lassen. Ein nächster Wahlversuch soll – nach er­folgreicher Moderation – nun im Ja­nuar auf der Agenda stehen.