Kampf um CDU-Vorsitz : Unter männlicher Führung

Nicht einmal vier Wochen bleiben der CDU, bis sie wieder ein erhebliches Stück männlicher werden wird. Denn nichts spricht gegenwärtig dafür, dass für die Nachfolge der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer außer drei Männern zwischen Mitte fünfzig und Mitte sechzig noch eine Frau kandidieren wird.

Als Kramp-Karrenbauer vor zwei Jahren gewählt wurde, sah die Welt der CDU noch viel weiblicher aus. Nach 18 Jahren unter Führung von Angela Merkel wurde diese von einer Frau abgelöst. Merkel hatte noch drei Jahre als Kanzlerin vor sich, in ihrem Kabinett saß die erste Verteidigungsministerin der bundesdeutschen Geschichte, Ursula von der Leyen.

Merkel hat zwar derzeit in der CDU noch großes Gewicht, wenn sie im Präsidium spricht, ist es fast so, als sei sie noch Vorsitzende. Mit dem Ende ihrer Kanzlerschaft im nächsten Herbst wird das aber vorbei sein. Es ist möglich, dass Kramp-Karrenbauer auch im nächsten Kabinett einen Ministerposten hat, aber in der CDU schwindet ihr Einfluss schon, seit sie im Februar ihren Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt hat. Von der Leyen hat großen Einfluss als Präsidentin der EU-Kommission, in der CDU spielt die Frau, die dort einst gemeinsam mit Merkel eine moderne Familien- und Gesellschaftspolitik vorangetrieben hat, aber kaum noch eine Rolle.

Gute Aussichten für Paul Ziemiak

So ist die Lage neun Monate vor der Bundestagswahl, bei der aller Voraussicht nach ein Mann als Kanzlerkandidat der Union antreten wird. Als wäre das noch nicht genug, hat am Wochenende die Chefin des gefürchtetsten Gegners der Union, die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, mitgeteilt, dass sie sich das Kanzleramt zutraue. Im Vergleich dazu wirkte es nachrangig, dass die stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner und Silvia Breher mitteilten, sie könnten sich eine Bundespräsidentin vorstellen.

Seit Freitagabend ist vollends klar, dass die CDU-Spitze auf absehbare Zeit männlich geprägt sein wird. Friedrich Merz, der nach Norbert Röttgen und Armin Laschet als letzter der drei Bewerber um den Vorsitz von CDU-Mitgliedern befragt wurde, erwähnte zwar Klöckner und Breher ausdrücklich und äußerte die Hoffnung, die beiden würden wieder zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Das wirkte aber eher wie ein Puffer für seine wesentliche Aussage. Wie zuvor seine Konkurrenten legte nun auch Merz sich fest, dass Generalsekretär Paul Ziemiak im Amt bleiben wird, wenn er, Merz, Vorsitzender werden sollte. Die Ankündigung vom Beginn der Kandidatur, er werde eine Frau zur Generalsekretärin machen, war damit hinfällig.

Röttgen hat immerhin angekündigt, die auf der Bundesebene bislang weitgehend unbekannte junge rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Ellen Demuth werde im Fall seiner Wahl zum Vorsitzenden Chefstrategin der CDU werden. Damit waren zwar Mutmaßungen beendet, Röttgen könnte eine Generalsekretärin an seine Seite holen. Laschet hält sich bei dem Thema zurück.

Alle drei haben sich für Ziemiak entschieden, weil der seit zwei Jahren im Amt ist und damals für vier Jahre gewählt wurde. Daran könnte der neue Vorsitzende noch etwas ändern. Aber der Partei fehlt seit der Übernahme des Verteidigungsressorts durch Kramp-Karrenbauer im vorigen Jahr und erst recht seit ihrer Ankündigung aus dem Februar, nicht wieder für den Vorsitz zu kandidieren, eine kraftvolle Führung. So wenig es zu Beginn seiner Amtszeit danach aussah, ist Paul Ziemiak inzwischen der starke Mann im Konrad-Adenauer-Haus. Ihn ein Dreivierteljahr vor einer Bundestagswahl auszutauschen scheint Laschet, Merz und Röttgen offenbar zu riskant zu sein.

Frauenanteil im Bundestag wieder rückläufig

Röttgen hat nun zumindest eine Frau ins Spiel gebracht. Demuth soll die Partei modernisieren und in neuen Milieus verankern. Dabei dürfte es weniger um neue Milieus gehen als vielmehr um eine stärkere Bindung zu jenen Gruppen, bei denen die CDU Defizite hat: junge, vor allem aber weibliche Mitglieder und Wähler. Denn zwanzig Jahre unter weiblicher Führung haben gerade mal dafür gesorgt, dass sich der Anteil von Frauen in der CDU von 25 auf 27 Prozent erhöht hat.

Im Bundestag ist der Frauenanteil in der Unionsfraktion sogar zurückgegangen. Lag er in der vorigen Legislaturperiode noch bei 25 Prozent, so sind es inzwischen nur noch knapp 20. Die CDU hat traditionell eine starke weibliche Wählerschaft. Eine Forsa-Umfrage kam im Sommer zu der Erkenntnis, dass im Westen das Unions-Ergebnis bei der Bundestagswahl bei 41 Prozent liegen würde, im Osten noch bei 38. Das wäre überdurchschnittlich.

Da sich CDU-Wählerinnen längst daran gewöhnen konnten, eine weiblich geführte Partei zu wählen, hat mancher Sorge, dass eine künftig rein männliche Spitze zu Einbrüchen führen könnte. Dass die Grünen viel mehr Frauen in ihren Reihen haben, von einer erfolgreichen Doppelspitze aus Frau und Mann geführt werden und möglicherweise mit einer jungen Kanzlerkandidatin im nächsten Herbst ins Rennen gehen, kann diese Sorgen nicht verringern.

Wie schmal der Grat ist, auf dem die drei männlichen Bewerber aus Nordrhein-Westfalen bei diesem Thema balancieren, zeigt sich an ihren Reaktionen auf den Vorstoß der Parteispitze, eine Quotenregelung für Parteivorstände von der Kreisebene an einzuführen. Röttgen stellte sich schnell hinter den Vorschlag, Laschet zögerte auffallend lange, sprach sich dann aber auch für die Quote aus. Merz pflegt sie die „zweitbeste“ Lösung zu nennen, lässt aber mit einem Vorschlag für die beste noch auf sich warten. Der Umgang mit dem Frauen-Thema könnte für die drei nicht erst bei der Bundestagswahl wichtig werden. Etwa ein Drittel der Delegierten des Parteitages, der am 16. Januar den Vorsitzenden wählt, sind Frauen.