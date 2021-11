Helge Braun und der CDU-Vorsitz : Die letzte Hoffnung des Merkel-Lagers?

Am fünften Tag ist Bewegung in die Sache gekommen. Seit dem vorigen Samstag läuft die Frist für diejenigen, die Nachfolger des scheidenden CDU-Vorsitzenden Armin Laschet werden wollen. Fünf Tage lang hob niemand die Hand, um offen und laut „Ich will“ zu sagen und sich anschließend der geplanten Mitgliederbefragung zu stellen. Hinter den Kulissen wurde jedoch viel gesprochen. Die seit Längerem immer wieder genannten Namen wanderten gerüchteweise durch die christdemokratischen Reihen: voran Friedrich Merz, gefolgt von Norbert Röttgen. Gelegentlich wurden Carsten Linnemann, Jens Spahn, der am Mittwoch erklärte, nicht kandidieren zu wollen, und Ralph Brinkhaus genannt. Allesamt Männer aus Nordrhein-Westfalen. Alle haben in der Vergangenheit auf unterschiedliche Weise ihre Zusammenstöße mit Angela Merkel gehabt.

Dann tauchte Helge Braun auf. Vielmehr: sein Name. Der Chef des Bundeskanzleramts und enge Vertraute Merkels erwägt offenbar, sich ins Kandidatenrennen zu begeben, auch wenn er wohl noch nicht entschlossen ist. So erfuhr es die F.A.Z. aus CDU-Kreisen. Mindestens eine deutliche Unterstützung der hessischen CDU wird er mitbringen müssen. Die will sich am Freitag mit dem Bundesvorsitz befassen. Vorher mag Braun sich nicht öffentlich äußern.

Von allen fünf Vielleicht-Kandidaten wird Merz am deutlichsten als derjenige wahrgenommen, der die CDU auf einen anderen Kurs als denjenigen Merkels führen würde. Jedenfalls erwarten das viele seiner Anhänger. Und im Lager Merkels dürfte das die Befürchtung sein. Merz hatte 2018 und 2020 bereits versucht, Vorsitzender zu werden, und war jeweils nur knapp gescheitert. Wenn diejenigen, die den Kurs der Kanzlerin in der CDU fortsetzen wollen, darauf setzten, dass Merz auch das dritte Mal unterliegt, wäre das hoch gepokert. Zumal bei den Versuchen eins und zwei ausgesprochene Unterstützer der Merkel-Linie antraten: Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet. Jetzt war lange keiner in Sicht, der diese Rolle übernimmt.

Es sind alles Männer

Im Merz-Lager könnte die Personalie Braun also als Versuch des Kanzleramts gewertet werden, zu verhindern, dass Merz gewinnt. Wie empfindlich Merkel ist, wenn sie den Eindruck hat, über sie und ihre Leistung solle kritisch gesprochen werden, ließ sich beobachten, als Kramp-Karrenbauer kurz nach ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden ein „Werkstattgespräch“ über Merkels Flüchtlingspolitik abhielt. Obwohl die Veranstaltung eine harmlose Befriedung der Partei wurde, die nur reden wollte, giftete Merkel und machte klar, dass sie das Treffen für überflüssig hielt. Würde Merz Vorsitzender, müsste die dann aller Voraussicht nach bereits im politischen Ruhestand befindliche Merkel dessen Treiben mehr oder minder tatenlos zusehen.

Ist Braun nun also die letzte Hoffnung des Merkel-Lagers, zu dem auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier gehört? Der Kanzleramtschef hatte am vorigen Samstag gleichzeitig mit dem zur niedersächsischen CDU gehörenden Staatsminister im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt, signalisiert, bei der Wahl des neuen CDU-Chefs müsse es ein breites Angebot geben. „Ich hoffe für eine spannende Mitgliederbefragung auf ein Kandidatenfeld mit echten Alternativen“, hatte Braun im Interview mit der F.A.Z. gesagt. Dachte er da schon an eine eigene Bewerbung? Hoppenstedt hatte, ebenfalls in der F.A.Z., in einem Gastbeitrag vor einer Verengung auf Männer aus Nordrhein-Westfalen gewarnt.

Bei allen auch nur gerüchteweise bekannten Bewerbern gibt es ein Pro­blem: Es sind alles Männer. Immerhin, einen Frauennamen gibt es jetzt. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien stellte am Mittwoch klar, dass sie für den stellvertretenden Parteivorsitz der CDU kandidieren möchte. Sie wolle ihre Erfahrungen und Perspektiven in das Präsidium der Partei einbringen, sagte sie den Kieler Nachrichten. Sie verband diese Ansage aber mit zwei Absagen: Weder wolle sie selbst Parteichefin werden. Sie sei aus Überzeugung Bildungsministerin, und im Mai nächsten Jahres stehen auch noch Landtagswahlen im Norden an, all das könne man nicht nebenbei machen. Noch stehe sie für eine Teamlösung an der Spitze bereit. Sie finde es kurios, sagte sie, dass es nur darum zu gehen scheine, dass sich einzelne Kandidaten mit einer Schar weiblicher Mitstreiterinnen umgeben. Das sei nicht ihr Selbstverständnis. Sie nehme für sich in Anspruch, eine „eigenständige Akteurin“ zu sein. „Es geht für die CDU um mehr als um die Frage, wie die Herren aus NRW zu ihrem Recht kommen.“