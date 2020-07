Seit zwei Wochen ist die Corona-App verfügbar, mehr als 14 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen. Was die Anwendung in der Praxis konkret bringt, ist unklar – dafür ärgern sich viele Nutzer über Fehlermeldungen.

Für den Chef war die Sache klar: Als Herausgeber der Corona-Warn-App freue er sich über die 14,1 Millionen Nutzer, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag verzeichnete. Dass innerhalb der ersten zwei Wochen so viele Menschen die Anwendung auf ihr Telefon geladen haben, sei ein „sehr erfolgreicher Start“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Für den Behördenleiter ist die App, die Nutzer nach einem Kontakt mit einem Infizierten warnen soll, „ein Baustein in der Pandemiebekämpfung“. Die Anwendung könne helfen, „Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen“, sagte Wieler.

In der Tat fällt es leicht, die Anwendung beim Blick auf die Zahlen als Erfolg zu verkaufen. Schon 24 Stunden nach dem Start am 16. Juni hatten 6,5 Millionen Nutzer die App heruntergeladen, nach einer Woche waren es mit 12,2 Millionen fast doppelt so viele. In der Folge kamen jeden Tag bis zu 400.000 neue Nutzer hinzu. Mit den gut 14 Millionen Anwendern, die am Dienstag verzeichnet wurden, hätte die App mehr als jeden vierten Besitzer eines kompatiblen Smartphones erreicht. Schätzungsweise 50 Millionen Menschen in Deutschland besitzen ein Modell, das modern genug für die App ist, sie läuft nur unter den verbreiteten Betriebssystemen Android und iOS.

Wie erfolgreich die App wirklich ist, kann aber praktisch niemand sagen – und daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern.

Erste Erfolge, aber auch Kritik

Zwar gibt die Zahl der Downloads einen Hinweis auf die durchaus beachtliche Akzeptanz der Anwendung. Doch wird nicht erhoben, wie viele Nutzer die App auch aktiv nutzen. Und vor allem weiß niemand, wie viele Menschen bisher von der App vor einem sogenannten Risikokontakt mit einem Corona-Infizierten gewarnt wurden. Das hat etwas mit der Funktionsweise des Programms zu tun. Auf Druck von Datenschützern hat sich die Bundesregierung entschieden, dass die App die Daten nicht zentral speichern soll. Die wesentlichen Informationen sind nur auf den Geräten vorhanden. Deshalb ist es laut RKI „nicht möglich, zu sagen, wie viele Personen eine Risiko-Benachrichtigung erhalten haben“. Den meisten Nutzern dürfte die App wohl ohnehin ein grünes Feld anzeigen: „Bisher keine Risiko-Begegnung.“

Als die App gerade eine Woche auf dem Markt war, konnten Nutzer von Apples iPhones in den Einstellungen ihres Telefons erstmals nachsehen, wie viele sogenannte Schlüssel schon im System hinterlegt waren – das sind anonyme Codes, die auf Infektionsmeldungen verweisen können. Nach einer Woche waren 503 Nummern hinterlegt, am Dienstag bereits 1450. Das bedeutet aber nicht, dass entsprechend viele Nutzer sich bereits als infiziert gemeldet haben. Zum einen sind in der Datenbank für ein Gerät oft mehrere Schlüssel hinterlegt, da jedes Gerät pro Tag einen neuen Schlüssel generiert – die Anwendung speichert Daten bis zu zwei Wochen lang.

Mehr zum Thema 1/

Zudem werden der Gesamtmenge der übertragenen Schlüssel der Infizierten „aus Datenschutzgründen“ zusätzliche Codes beigemischt, wie es aus dem RKI heißt: „Durch diesen Mechanismus wird gewährleistet, dass immer eine Mindestanzahl an Schlüsseln übertragen wird und dadurch keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind.“ Schätzungen zufolge haben bisher etwa 100 Infizierte ihren Status in der App hinterlegt. Ein Sprecher der Stadt Köln berichtete, dass sich am Montag zum ersten Mal jemand beim Gesundheitsamt gemeldet habe, nachdem ihn die App vor dem Kontakt mit einem Infizierten gewarnt hatte.

Und dann gibt es immer wieder Kritik an der App. Auf den Telefonen des Herstellers Apple taucht bei einigen Nutzern die Fehlermeldung auf, dass Covid-19-Kontaktmitteilungen „in dieser Region möglicherweise nicht unterstützt“ werden. Dabei handelt es sich um einen Fehler in Apples jüngstem Betriebssystem, der mit dem nächsten Update ausgebügelt werden soll. Andere Apple-Nutzer berichten von einer Fehlermeldung mit dem Inhalt „ENErrorDomain-Fehler 5“. Auch daran werde bereits gearbeitet, heißt es. Schließlich sind einige iPhone-Besitzer verärgert, dass das Covid-19-Kontaktprotokoll, also die Bluetooth-Schnittstelle der App, teilweise bis zu einem Drittel der Akkukapazität verschlingt.