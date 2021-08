Kampf gegen das Coronavirus : Einschränkungen für Ungeimpfte in Hamburg

In Hamburg können Gastronomie, Clubs, Kneipen und Kultureinrichtungen ihre Kapazitäten von Samstag an nahezu wieder vollständig nutzen, wenn Ungeimpfte keinen Zutritt haben. Die FDP spricht von Staatsbürgern „1. und 2. Klasse“.

Der Hamburger Senat hat am Dienstag ein sogenanntes 2-G-Optionsmodell beschlossen, das es Publikumseinrichtungen gestattet, nur noch Geimpfte oder Genesene einzulassen. Wenn Einrichtungen wie Kinos oder Restaurants sich von Samstag an für das Modell entscheiden, entfallen bis auf die Maskenpflicht die meisten Einschränkungen wie Abstandsregeln oder Vorgaben zur Sitzplatz-Vergabe. Wenn die Einrichtungen beim 3-G-Modell bleiben, dürfen zwar auch Getestete eingelassen werden; die anderen Einschränkungen gelten jedoch weiterhin. Auch Niedersachsen stellte am Dienstag eine neue Verordnung vor, die für Geimpfte und Genesene von diesem Mittwoch an einen leichteren Alltag ermöglichen soll.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) äußerte zur Begründung, mehr als zwei Drittel der Hamburger seien bereits mindestens einmal geimpft und Geimpfte und Genesene hätten keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen. Während die Inzidenz in der Stadt derzeit bei knapp 80 liegt, liege sie bei den Geimpften alleine unter fünf. „Wir haben eine vierte Welle, die eine Welle der Ungeimpften ist.“ Deutschlandweit lag die Inzidenz am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 58.

Mit Blick auf die Erleichterungen für Geimpfte und Genesene äußerte Tschentscher, man könne Beschränkungen nur so lange aufrechterhalten, wie sie zur Pandemiebekämpfung nötig seien. Man wolle den Branchen Planungssicherheit geben, aber auch einen Anreiz zum Impfen schaffen wolle. Bis auf weiteres bleiben Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren von der Regelung ausgenommen. Für Menschen, die sich aus medizinischen Grünen nicht impfen lassen können, gibt es aber keine Ausnahmen – diese seien schließlich besonders gefährdet, hieß es. Während die Hamburger CDU den Weg des rot-grünen Senats begrüßte, empörten sich FDP und AfD. Der FDP-Landesvorsitzende Michael Kruse äußerte, der Senat schaffe „Staatsbürger erster und zweiter Klasse“.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte zuvor Bedenken gegen Überlegungen geäußert, Freiheiten nurGeimpften und Genesenen vorzubehalten. Sie sehe nicht, wie sich eine so schwerwiegende Beschränkung mit dem Infektionsschutz begründen lasse. Es sei aber ein Unterschied, ob ein Gastronom im Rahmen seiner Vertragsfreiheit nur Geimpfte und Genesene bediene oder ob der Staat dies vorgebe.