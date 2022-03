Vorgehen gegen die Pandemie : Kompromiss zur Impfpflicht zeichnet sich ab

Nach Informationen der F.A.Z. deutet sich ein Kompromiss zwischen den Befürwortern einer Impfpflicht ab 18, einer solchen Pflicht ab 50 und der Union an. Am Mittwoch hatte es Gespräche zwischen den Vertretern der drei Gruppen gegeben. Ein Vorschlag, über den nun weiter beraten werden soll, sieht eine sofortige Impfpflicht ab 50 vor. Nach der Sommerpause soll der Bundestag anhand der Infektionslage und dem Aufkommen neuer Varianten entscheiden, ob zusätzlich eine Impfpflicht ab 18 aktiviert wird. In dem Vorschlag enthalten ist auch eine Beratungspflicht und ein Impfregister.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Diesen Vorschlag kann man als Kompromiss der Forderungen aller drei Gruppen ansehen. Alles sei noch im Fluss, heißt es von Politikern der Ampel. Am kommenden Donnerstag soll der Bundestag über die Impfpflicht abstimmen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete es als „gut, dass der Prozess der Mehrheitsfindung stattfindet“, aber er gebe keine „Wasserstandsmeldungen“ ab. Scholz hatte sich für eine Impfpflicht ab 18 ausgesprochen.

Die Bundesregierung möchte außerdem die Quarantänezeit von Covid-Infizierten verkürzen. Diese soll künftig generell fünf Tage betragen. Das sieht ein Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts (RKI) vor, der am Mittwoch an die Länder verschickt worden war. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte in Berlin, die Vorgaben zu Absonderungen seien in der jetzigen Welle nicht wirklich praktikabel. Ziel sei, dass man mit einer neuen Regelung in der nächsten Wochen arbeiten könne.

Empfohlen werden soll, über die fünf Tage Quarantäne hinweg freiwillig Kontakte zu reduzieren und – beginnend nach fünf Tagen – wiederholt Tests oder Selbsttests zu machen. Zudem soll „keine strenge Isolierung“ mehr vorgegeben werden. Bisher dauern Absonderungen in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test nach sieben Tagen enden. Das Angebot kostenloser Bürgertests bleibt bis in den Frühsommer bestehen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 1625,1 an, vor einer Woche lag der Wert bei 1752,0.

Mehr zum Thema 1/

In Thüringen scheiterte die rot-rot-grüne Minderheitsregierung am Donnerstag unterdessen mit Plan, den Freistaat zum Hotspot zu erklären, um etwa die Maskenpflicht in Schulen, im Handel oder der Gastronomie sowie die 3G-Regel über den 2. April hinaus verlängern zu können.