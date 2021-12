Weihnachten in der Pandemie : Von Schnelltests darf man sich nicht zu viel versprechen

Laien können damit nicht immer umgehen: Eine Mitarbeiterin der Nomos Uhrenmanufaktur in Glashütte hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. (Symbolbild) Bild: dpa

Der Beschluss der jüngsten Bund-Länder-Konferenz liest sich wie ein Appell: Angesichts der heranrollenden Omi­kron-Welle, die das Land ausgerechnet rund um Weihnachten zu erfassen droht, sollen die Bürger sich testen lassen. Dazu rufen der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten an gleich drei Stellen des sieben Seiten langen Papiers auf. Schnelltests sollten „dringend“ durchgeführt werden, um das Risiko einer unbemerkten Ansteckung zu reduzieren. Das gelte auch für Geimpfte. Vor festtäglichen Feiern mit Familie, Freunden und Verwandten möchten Bürger sich einem Schnelltest unterziehen. Auf diese Weise könne „Weihnachten gemeinsam und sicher begangen werden“.

Doch dieses Sicherheitsversprechen ist trügerisch. Denn man kann trotz eines negativen Schnelltestergebnisses infiziert und ansteckend sein. Das liegt zum einen an dem Testverfahren selbst und zum anderen daran, dass einige Tests auf dem Markt von mangelhafter Qualität sind – und niemand scheint zu wissen, wie groß dieses Problem tatsächlich ist.

Damit sich die Teststreifen ordentlich verfärben, müssen sie mit einer ausreichenden Menge an Coronaviren in Berührung kommen. Gerade zu Beginn einer Infektion und einige Tage nach dem Einsetzen der Symptome haben viele Erkrankte zu wenige Viren in den Atemwegen: Sie erhalten ein negatives Ergebnis, obwohl sie ansteckend sein können. Gleiches gilt für Infizierte, die gar keine Symptome entwickeln; das ist schätzungsweise bei jedem Fünften der Fall. Auch bei Geimpften, so vermuten Experten, könnten die Tests schlechter als erwartet anschlagen. Sie scheitern also oft gerade in den Fällen, für die Bund und Länder sie explizit anpreisen: bei unbemerkten Infektionen und bei Geimpften.

Laien mitunter überfordert

Hinzu kommt, dass Laien mitunter keinen fachgerechten Abstrich vornehmen können oder das in Form eines blassen Strichs angezeigte Ergebnis falsch interpretieren. All das führt dazu, dass der Nutzen der Schnelltests für den Einzelnen begrenzt ist, sie insgesamt dennoch einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten können.

Das gilt aber nur, wenn die Tests auch wie versprochen funktionieren. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat dafür Mindestkriterien festgelegt. Eines lautet: Wenn man 100 Infizierte untersucht, muss der Test bei mindestens 80 anschlagen. Man sprich dabei von einer „Sensitivität“ von mehr als 80 Prozent. Doch das schaffen bei Weitem nicht alle Tests, die in Deutschland im Umlauf sind. Forscher des PEI haben jüngst 122 Schnelltests überprüft. Ein Fünftel erreichte die geforderte Sensitivität nicht. Die Qualitätsunterschiede waren riesig. Manche Tests erkannten selbst kleine Virenmengen, andere scheiterten knapp, manche krachend. Zwei erkannten keine einzige Probe als positiv. Selbst einem Superspreader würde so ein Test grünes Licht für ein weihnachtliches Zusammentreffen geben.

Wie kann das sein? Das europäische Zulassungsverfahren macht es möglich, dass Tests mit derart eklatanten Mängeln auf dem Markt sind. Die Tests benötigen lediglich eine sogenannte CE-Kennzeichnung. Dabei bleibt es dem Hersteller überlassen, die Tauglichkeit seines Produkts zu untersuchen. Eine unabhängige Prüfung findet nicht statt. Das soll sich erst im Mai 2022 ändern.

Oft fehlen unabhängige Informationen

Wer sich bis dahin über die Qualität seines Schnelltests informieren will, kann das auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) tun. Dort finden sich zwei Listen. Auf der einen stehen 572 professionelle Schnelltests, die etwa Testzentren verwenden. Auf der anderen 40 Selbsttests für den Eigengebrauch zu Hause. In den Tabellen steht auch, welche der Tests bereits vom PEI untersucht wurden. Das ist derzeit bei 322 Schnelltests und 31 Selbsttests der Fall, was im Umkehrschluss bedeutet: Bei mindestens 250 Tests verlässt man sich noch auf die Angaben der Hersteller. In Wahrheit sind es noch mehr, da die Liste nicht alle erhältlichen Tests aufführt.

Wie groß der Anteil der Tests auf der Liste am gesamten Marktvolumen ist, können weder das Gesundheitsministerium noch das BfArM beantworten. Ebenso unklar ist, welcher Anteil aller verfügbaren Tests vom PEI untersucht wurde – dafür fehle eine Marktübersicht, heißt es vom Gesundheitsministerium. Niemand weiß also, wie viele mangelhafte Schnelltests in den Testzentren und den Regalen der Apotheken liegen.

Mehr zum Thema 1/

Das PEI will nach und nach alle Tests überprüfen, nennt dafür aber keinen Zeitplan. Sobald ein Test durchfällt, fliegt er von der Liste des BfArM. Er bleibt zwar auf dem Markt, weil er die CE-Kennzeichnung trägt, kann aber nicht mehr über die Krankenkassen abgerechnet werden. Ein Testzentrum hat dann kein Interesse mehr, ihn anzuschaffen. Die Zentren sind angehalten, sich monatsweise einzudecken. Man muss also befürchten, dass Tests, denen das PEI Mängel nachgewiesen hat, noch mindestens einen Monat verwendet werden. Bei den Selbsttests für Laien, die man ohnehin selbst bezahlt, gibt es diesen Effekt nicht. Egal wie schlecht sie funktionieren, sie dürfen weiterhin verkauft werden.