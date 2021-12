Vorgehen in der Pandemie : Nicht nur die Fachleute machen Scholz Druck

Gerade aus Italien zurück: Scholz bei einer Pressekonferenz in Rom am Montag. Bild: AFP

Einer der wichtigsten Sätze im Beschluss des jüngsten Treffens der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz ist der letzte. Das war schon vor Beginn des Treffens am Dienstag um 16 Uhr klar. Man werde am „X. Januar 2022 erneut zusammenkommen, um über die Lage zu beraten“, hieß es im Beschlussentwurf. Dass dieses „X“ auf die erste Januarhälfte zielt, eher auf das erste Drittel, galt in Verhandlungskreisen als sicher. Schon am Montag war aus der Union zu hören gewesen, viel solle ja offenbar nicht beschlossen werden. Man will sich also bald wieder treffen.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Inhaltlich zielen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vor allem auf zwei Neuerungen. Auch Geimpfte und Genesene müssen ihre privaten Kontakte einschränken und Großveranstaltungen, also etwa Fußballspiele, finden vorerst wieder ganz ohne Publikum statt. Gleicht man diese Maßnahmen mit der ersten Stellungnahme des Covid-Expertenrats der Bundesregierung vom Sonntagabend ab, so ist das Missverhältnis augenfällig. Alle zwei bis vier Tage verdoppele sich die Zahl der mit der Omikron-Variante Infizierten, durch die vielen zu erwartenden Erkrankungen, mindestens aber Quarantäne-Fälle, seien Gesundheitssystem und die sogenannte kritischen Infrastruktur wie Polizei, Feuerwehr, Strom- oder Wasserversorgung in ihrer Funktion gefährdet.

Scholz und die leisen kleinen Schritte

Noch vor Beginn des Treffens am Dienstag wurde von außen der Druck auf die Politiker enorm erhöht, mehr zu tun, als das bislang Geplante. Den Anfang machte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit einer verschärften Risikobewertung wegen der Omikron-Variante. Selbst für zweifach Geimpfte oder Genesene wird die Gefahr, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, als „hoch“ eingestuft. Für Ungeimpfte bleibe sie auf der Stufe „sehr hoch“, teilte das RKI mit. Eine „moderate“ Gefahr bestehe lediglich für diejenigen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten hätten. Für die Bevölkerung insgesamt schätzt das Institut die Gefährdung als „sehr hoch“ ein. Die Ständige Impfkommission (Stiko) sekundierte dem RKI und empfahl schnelleres Boostern. Statt bisher sechs sollen nur noch drei Monate nach der vollständigen Impfung oder einer überstandenen Infektion vergehen bis zur Auffrischung.

Waren diese Alarmsignale zum Impfen noch durch den Entwurf der MPK gedeckt, der eine Auffrischimpfung „so schnell wie möglich“ empfahl, so galt das nicht für den nächsten Gongschlag, mit dem das RKI das MPK-Treffen vorbereitete. Aus „fachlicher Sicht“ sei die sofortige Schließung von Restaurants und die Verlängerung der Weihnachtsferien für Kitas und Schulen geboten. Nichts davon stand in der Beschlussvorlage. Restaurantschließungen sind ein gutes Beispiel dafür, in welcher schwierigen Lage sich der Bundeskanzler befindet. Solange die epidemische Lage nationaler Tragweite als Rechtsgrundlage für weitgehende Beschränkungen zur Eindämmung des Virus existierte, waren bundeseinheitliche Schließungen von Gastronomiebetrieben möglich. Seit mit der Mehrheit der Ampelkoalition und gegen den ausdrücklichen Willen der Union die epidemische Lage nicht verlängert wurde, hat sich die Situation verändert.

Hamburg schreitet voran und verhängt bereits Maßnahmen

Zwar können die Länder mit Hilfe der Länderöffnungsklausel eine Schließung von Restaurants verfügen. Doch wird in Unionskreisen gerne darauf verwiesen, dass solche Maßnahmen nur wirklich wirkten und auf breitere Akzeptanz stießen, wenn sie für das gesamte Bundesgebiet ergriffen würden. Wo so argumentiert wird, ist die Kritik an Scholz nicht weit. Während seine Vorgängerin Merkel, untergehakt mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, über eineinhalb Jahre Kampf gegen die Pandemie immer wortmächtig auf ein bundeseinheitliches Vorgehen drangen, geht Scholz aus Sicht mancher Unions-Leute leise in kleinen Schritten voran.

Die Konsensfindung in der Ampelkoalition ist schwieriger als in der großen Koalition. Zwar konnte Merkel manche ihrer weitgehenden Beschlüsse zur Beschränkung des öffentlichen und privaten Lebens im Kampf gegen das Virus auch nicht durchsetzen. Sie scheiterte aber vor allem am Widerstand einzelner Länder. Der sozialdemokratische Koalitionspartner war in der Regel nicht das größte Problem. Scholz hingegen muss Partner zusammenhalten, die in den zurückliegenden fast zwei Jahren im Umgang mit der Pandemie sehr unterschiedliche Positionen vertraten. Waren die Grünen überwiegend im „Team Vorsicht“ an der Seite Merkels und Söders, so stellte die FDP strenge Maßnahmen oft in Frage. Dass gerade aus der FDP erster offener Widerstand gegen die seit einiger Zeit von Scholz unterstützte allgemeine Impfpflicht laut wurde – von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki – ist symptomatisch. In der Beschlussvorlage für die MPK-Sitzung wurde das Thema ganz ausgespart.

Mehr zum Thema 1/

Nicht nur RKI und Stiko setzten die Teilnehmer des Bund-Länder-Treffens durch ihre Äußerungen unter Druck. Manche Länder schritten voran. Bayerns Regierungschef Söder kündigte die Rückkehr zur Testpflicht auch für geimpfte Schüler an. Deutlicher wurde Scholz’ Nachfolger und Parteifreund, der Erste Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher. In der Hansestadt gelten die Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene bei privaten Treffen schon für die Weihnachtszeit. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) forderte die Wiedereinführung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite.