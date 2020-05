Kalbitz soll AfD verlassen : „Verrat an der Partei“

Andreas Kalbitz hatte schon vor Wochen befürchtet, dass es für seinen Verbleib in der AfD eng werden könnte. Am 20. März hatte der Bundesvorstand der Partei beschlossen, die Strömung „Der Flügel“ aufzulösen. „Der Flügel“ war das Netzwerk der Rechtsnationalen in der AfD. An dessen Spitze stand Björn Höcke, der von seinen Anhängern kultisch verehrte Thüringer AfD-Vorsitzende. Der 47 Jahre alte ehemalige Berufssoldat Kalbitz aber galt als Organisator des „Flügels“, gefürchtet für seine Machtspiele und autoritären Methoden, selbst von Gegnern bewundert für sein strategisches Geschick. Als Einziger stimmte Kalbitz, der dem Bundesvorstand angehört, in jener Sitzung vom 20. März gegen die Auflösung des „Flügels“, den der Verfassungsschutz kurz zuvor als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft hatte. In einer internen Mail an seine Anhänger, die dieser Zeitung vorliegt, bezeichnete er die Entscheidung als „Wahnsinn“ und als „Generalattacke gegen den Osten“ – dort war der „Flügel“ besonders stark. Was ihn selbst anging, zeigte sich Kalbitz allerdings positiv überrascht. Die anderen Mitglieder des Bundesvorstands seien „sehr vorsichtig“ gewesen, die „Annullierung der Mitgliedschaft“ habe erst mal „gar nicht zur Debatte“ gestanden ebenso wenig wie ein Parteiausschlussverfahren.

Doch keine zwei Monate später war es so weit. Der Bundesvorstand der AfD befasste sich am Freitag mit der Aberkennung der Mitgliedschaft des Manns, der trotz zahlreicher „rechtsextremer Bezüge“ (so Kalbitz über sich selbst) weiter Karriere in der AfD machte. Nun liegt ein mutmaßlicher Beweis für eine verschwiegene frühere Mitgliedschaft in der neonazistischen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) vor. Dass Kalbitz zu dem rechtsextremistischen Jugendverband, der 2009 verboten wurde, Kontakt hatte, war zwar bekannt. Doch das Bundesamt für Verfassungsschutz verfügt über ein Dokument aus dem Jahr 2007, das einen HDJ-Mitgliedseintrag für ihn aufführt. Für das Jahr 2007 ist dort eine „Familie Andreas Kalbitz“ mit der Nummer 01330 eingetragen.