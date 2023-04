Kai aus der Kiste – so heißt ein Kinderbuch, das vor beinahe hundert Jahren er­schien und ein großer Er­folg war. Der Berliner Straßenjunge Kai schafft darin das Unglaubliche. Als ein amerikanischer Schokoladenfabrikant seine Produkte in der deutschen Hauptstadt an Mann, Frau und Kind bringen will, fährt er nach Berlin und ruft einen Reklamewettbewerb aus. Wer ihn mit originellen Werbeideen be­eindruckt, sammelt Punkte und kann am Ende Reklamekönig werden.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Kai setzt alles daran, die scheinbar aussichtslose Sache für sich zu entscheiden. Er schafft es, in einer Kiste verpackt, in das Nobelhotel zu gelangen, in dem der ame­rikanische Magnat abgestiegen ist, und kann mit dessen Zustimmung am Wettbewerb teilnehmen. Mithilfe seiner Gang von Straßenjungs, die sich die Schwarze Hand nennt, gelingt es ihm, den Fabrikanten mit allerlei ausgefallenen Reklameaktionen zu beeindrucken und gleichzeitig seinen Konkurrenten, einen ge­lernten Werbeagenten, zu übertrumpfen. Am Ende gewinnt Kai den Wettbewerb, wird Reklamekönig und später Generaldirektor der amerikanischen Schokoladenfirma in Berlin.

In den vergangenen Wochen hat ein anderer Kai in Berlin eine ähnliche Ge­schichte geschrieben. Kai Wegner, der Vorsitzende der Berliner CDU, hat etwas geschafft, was ihm noch vor wenigen Wo­chen niemand zugetraut hätte. Über den „einsamen Kai“ hatte die Berliner SPD noch kurz vor der Wiederholungswahl im Februar gespottet, mit dem keine andere Partei zusammengehen wolle.

Gegen das Image als piefige Partei gekämpft

Und auch nachdem die Berliner CDU die Wahl mit mehr als 28 Prozent und einem Vorsprung von zehn Prozentpunkten vor den gleichauf liegenden Sozialdemokraten und Grünen gewonnen hatte, galt der CDU-Mann immer noch als „König ohne Land“, dem es nicht gelingen werde, eine Koalition zu schmieden. SPD-Frau Franziska Giffey solle die Sache mit den Grünen und Linken weiter durchziehen, so riet die Spitze der Bundes-SPD. Deren Parteivorsitzende Saskia Esken warf Wegner vor, Berlin gespalten zu haben. Klar schien viele Tage nach der Wahl noch: Regieren wird der 50 Jahre gelernte Versicherungskaufmann aus Spandau nicht.

Dann aber kam die entscheidende Wende. Giffey erteilte Grünen und Linken eine Absage und nahm mit der CDU Koalitionsgespräche auf. Dafür schlug ihr aus der eigenen Partei Hass entgegen. Mit der Berliner CDU, und nicht zuletzt mit Kai Wegner, ein Bündnis einzugehen, das war in den Augen der Jugendorganisation Jusos und vieler Parteilinker der größte Sündenfall im bunten, hippen und ach so progressiven Berlin.

Am Montagnachmittag in dieser Woche steht Kai Wegner in einem Saal namens Werkstatt 26 auf dem Euref-Campus, einem hippen Gelände rund um den Gasometer Schöneberg, wo sich Un­ternehmen der Energiewende, Nachhaltigkeit und alternativen Mobilität angesiedelt haben. Der Parteitag feiert hier seinen Vorsitzenden. Die Hauptstadt-CDU sei modern, sie könne Großstadt, und die Vielfalt der Metropole sei ihre größte Chance, sagt Wegner. Es sei gut, dass der Klimaschutz nun Sache seiner Partei sei, denn die CDU werde den Menschen die Ängste davor nehmen.

Erst, als er sagt, dass es auch für Autofahrer grüne Wellen geben soll und auch in Zukunft noch Parkplätze und dass Frauen und Männern in Uniform, also solchen von der Polizei, kein Misstrauen mehr entgegenschlagen dürfe, wird klar, dass es doch ein Parteitag der CDU ist und nicht eine Versammlung von Vertretern erfolgreicher Umwelt-Start-ups. Seinen designierten Senatorinnen und Senatoren macht Wegner noch Mut und sagt, es ma­che nichts, dass sie niemand kenne. „Das war bei mir vor einem halben Jahr auch noch so.“

Dabei hat Wegner in den vergangenen Jahren mit erheblichem Fleiß gegen das Image der Hauptstadt-CDU als piefige Partei gekämpft, die in den provinziellen Strukturen der Westberliner Bezirkspo­litik verhaftet sei, allein ausgerichtet auf das Thema innere Sicherheit und im Zweifelsfall immer noch stramm rechts. Als Wegner 2019 den Landesvorsitz übernahm und dabei gegen die Merkel-Vertraute Monika Grütters, die Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien, aufbegehrte, galt das als Rollback zu den unseligen Zeiten der Hinterzimmerpolitik der Hauptstadt-Union. Schließlich stand Grütters für das Ziel, die Berliner CDU zu einer liberalen Großstadtpartei zu machen. Doch stark dafür engagiert hatte sie sich nicht.