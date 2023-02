Die Demonstration am Samstag in Berlin findet ohne die Unterstützung der evangelischen Theologin statt. Eine fehlende Abgrenzung nach rechts durch Sahra Wagenknecht hatte zuvor auch die Parteispitze der Linken kritisiert.

Die evangelische Theologin Margot Käßmann hat ihre Unterstützung für die von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht angestoßene Demonstration für Frieden in der Ukraine zurückgezogen. Als Grund nannte sie am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Jürgen Grässlin, eine fehlende Abgrenzung zu Rechtsextremen. Die Demonstration soll am Samstag in Berlin stattfinden.

„Denn wer sich für Frieden einsetzt, muss sich klar von nationalistischen und menschenfeindlichen Personen und Gruppen abgrenzen“, schreibt die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). „Dies war in Äußerungen der Initiatorinnen der genannten Kundgebung leider nicht klar genug der Fall.“ Sie hätten sich nicht immer deutlich von angekündigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem sehr rechten Spektrum distanziert. „Genau das aber ist vonnöten!“

Zuvor hatte bereits die Parteispitze der Linken eine mangelnde Abgrenzung nach rechts beklagt und den Parteimitgliedern die Teilnahme an anderen Protestveranstaltungen nahegelegt.

Käßmann bekräftigt gleichzeitig, dass sie weiterhin eine klare Position gegen eine Eskalation des Krieges in der Ukraine und für Friedensverhandlungen vertrete und zu dem von ihr unterzeichneten Manifest stehe. „Auch sprechen wir uns nachdrücklich gegen Rüstungsexporte an die Ukraine aus – tragen also die Stoßrichtung des Textes weiterhin mit.“

Gemeinsam mit 67 weiteren Personen, darunter Wagenknecht und die Publizistin Alice Schwarzer, hatte die frühere Landesbischöfin das „Manifest für Frieden“ vom 10. Februar unterzeichnet. Käßmann will am Samstag stattdessen bei der Aktion des „Bonner Friedensforums“ auf dem Münsterplatz in Bonn sowie bei der Aktion des „Kölner Friedensforums“ auf dem Alten Markt in Köln sprechen. Grässlin wird am Freitag an einer Aktion von IPPNW, DFG-VK, VVN-BdA, attac, pax christi, BUND, Freiburger Friedensforum und DGB in Freiburg teilnehmen.