Kanzleramt versus Parteitag : Die zwei Bühnen des Olaf Scholz

Endlich wieder empfängt die Sozialdemokratische Partei Deutschlands einen Bundeskanzler aus ihren eigenen Reihen. Am Samstag zum ordentlichen Bundesparteitag auf der Berliner Messe ist es soweit. Gerade war Olaf Scholz noch als neuer deutscher Regierungschef zum Antrittsbesuch in Paris und Brüssel, wurde dort überall als Mann begrüßt, den man schon lange kennt und schätzt. Nun steht er, wie vor einer Woche bei der Annahme des Koalitionsvertrags, wieder vor den Genossinnen und Genossen. Die haben ihn am vierten Tag seiner Kanzlerschaft gerade mal gute anderthalb Stunden auf seinen Auftritt warten lassen, denn es mussten viele Posten gewählt werden. Ein Mann, der Jubelstürme entfacht, ist Scholz nicht. Und dass es auch diesmal so ist, das ist nicht nur dem Umstand geschuldet, dass wegen der Corona-Pandemie wenig Teilnehmer unmittelbar im Saal teilnehmen können.

Ein Liebling der Bundespartei war er nie

Scholz ist Profipolitiker seit 20 Jahren, er hat in dieser Zeit viel aufgesaugt. Gelernt hat er auch, dass politische Botschaften wieder und wieder ausgesprochen werden müssen, damit sie bei den Menschen ankommen. So hatte er seine Wahlkampagne angelegt, und so spricht er auch nach der Wahl. Er spricht weiter von Respekt, von Zusammenhalt in der Gesellschaft, vom Mindestlohn, der bald kommen werde, von stabilen Renten. Davon, dass trotz der Globalisierung und Digitalisierung die Menschen sicher sein müssten, dass sie weiter sichere Arbeitsplätze finden werden , auch in einer modernisierten Industrie. Und es komme auf das Vertrauen der Bürger in die Politik an. Sie müssten sicher sein können, dass das, was vor der Wahl gesagt wurde, hinterher auch gemacht werde. Dass es so komme, das habe er sich fest vorgenommen für seine Arbeit als Kanzler. „Liebe Genossinnen und Genossen, ich setzte darauf, dass ihr diese Arbeit unterstützt.“ Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit.

Doch ganz so selbstverständlich ist es wohl nicht, wenn man die schwierige Beziehung zwischen Scholz und der SPD betrachtet. Der neue Kanzler ist natürlich, anders als die neue und alte SPD-Vorsitzende Saskia Esken einmal mutmaßte, ein richtiger Sozialdemokrat. Seit den Achtzigerjahren war er bei den Jusos aktiv, damals noch auf dem äußersten linken Flügel. Er war lange Jahre Kreis- und noch länger Landesvorsitzender in Hamburg, auch zehn Jahre stellvertretender Parteivorsitzender der Bundespartei. Und dennoch ist die SPD eine schwierige Bühne für Scholz. Ein Liebling der Partei war er in der Bundes-SPD nie. Mehr noch: Die Partei hat ihm die schwersten Niederlagen in seiner Karriere beigebracht.

Zwei große Niederlagen zeichnen seinen Weg

Die eine ist schon lange her, sechzehn Jahre. Es war die zweite Regierung unter Gerhard Schröder, der damals auch Parteivorsitzender war. Und es war die Zeit der Agenda 2010 und der Proteste gegen Hartz IV. Scholz war Schröders Generalsekretär, und er war damals schon so, dass er die Aussagen, die er richtig fand, mit meist stoischer Ruhe und gegen alle Kritik wiederholte. Scholz verteidigte also die Arbeitsmarktreformen, die die ganze SPD in Wallung versetzten. Die Kritik an ihnen sei unberechtigt, die Reformen seien vernünftig, ausgewogen und deshalb zulässig. Das sagte der Generalsekretär so gleichbleibend und unbeirrt, dass ihm von der Presse der Spitzname „Scholzomat“ angehängt wurde – ein Begriff, den er viele Jahre später als „ziemlich zutreffend“ bezeichnete. Scholz warf sich damals für Schröder in die Bresche. Und weil viele in der SPD den Kanzler nicht beschädigen, aber ihrem Unmut Luft machen wollten, schlugen sie stattdessen seinen General: Scholz erhielt auf dem Bundesparteitag im November 2003 bei seiner Wiederwahl zum Generalsekretär nur 52,6 Prozent der Stimmen, wäre also beinahe durchgefallen. Dagegen sind die mageren 77 Prozent, die Kevin Kühnert am Samstag in Berlin erhielt, ein Traumergebnis. Als Schröder als Parteivorsitzender 2004 dann zurücktrat, folgte ihm sein Generalsekretär.