Lambrecht und Faeser : Zwei Wackelkandidatinnen und ein Kanzler

Bleiben die Ministerinnen für Inneres und Verteidigung im Kabinett von Olaf Scholz? Faesers Weg könnte zurück in die Landespolitik führen und an Lambrecht gibt es reichlich Kritik.

Wenn die SPD-Spitze am Sonntag zum Jahresauftakt zusammenkommt, werden ausgerechnet die beiden Politikerinnen nicht dabei sein, über die in der Partei gerade am meisten gesprochen wird: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Innenministerin Nancy Faeser. Lambrecht gilt in der öffentlichen Wahrnehmung schon seit geraumer Zeit als Problemfigur, sie hat eine schlechte Presse, die Unionsopposition fordert ihren Rücktritt.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Faeser hingegen hat nach einigen Anlaufschwierigkeiten in ihrem Amt Tritt gefasst, in der Partei wird sie zunehmend gelobt. Doch könnte sie der Bundesregierung als Ministerin in diesem Jahr abhandenkommen, wenn sie in Hessen als Kandidatin der SPD für das Amt der Ministerpräsidentin antritt. Offiziell beschlossen ist noch nichts, Anfang Fe­bruar wollen Faeser und die hessischen Genossen darüber entscheiden. Natürlich ist die Lage der beiden Ministerinnen kein Thema der Beratungen von Präsidium und Parteivorstand. Für Gesprächsstoff in den Kaffeepausen ist allerdings reichlich gesorgt.

Das gilt besonders für Lambrecht. Die Verteidigungsministerin hatte zuletzt mit einem Video in der Silvesternacht für Aufregung gesorgt. Vor der Kulisse explodierender Böller mit vom Wind zerzausten Haaren sprach sie einige schwer zu verstehende Sätze. Etwa: Sie habe durch den Ukrainekrieg „besondere Eindrücke“ gewonnen und „viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen“ gehabt. Das Filmchen, das Lambrecht auf ihrem privaten Instagram-Account veröffentlichte, wurde in den Medien als peinlich beschrieben.

Lambrechts unbedachte Auftritte in sozialen Medien

Die Kritik galt dem schon technisch verunglückten Auftritt, aber auch dem Inhalt, weil die Ministerin wenig emphatisch mit der Situation der Ukraine umging, nicht einmal an die Opfer des Krieges erinnerte. Es verstärkte den Eindruck, dass Lambrecht ihre Rolle nicht auszufüllen vermag. Auch viele Sozialdemokraten fragen sich seither kopfschüttelnd, warum die Ministerin so etwas tut. Von „großem Erstaunen und Befremden“ ist etwa in der SPD-Fraktion die Rede. Man sei gespannt, wie bei der Klausur des Vorstands am Wochenende über die Angelegenheit geredet werde. Es gibt den Hinweis, dass auch Bundeskanzler Olaf Scholz wenig begeistert ist.

Dabei hat Lambrecht schon Erfahrungen mit unbedachten Posts in sozialen Medien gemacht. Im vergangenen Sommer war sie in mediales Feuer geraten, nachdem ihr Sohn ein Foto von sich selbst auf einem Flug in einem Bundeswehrhubschrauber auf Instagram gepostet hatte. Das Protzfoto, das Lambrecht selbst gemacht hatte, wie sie später dank eines Gerichtsentscheids zugeben musste, erschien geschmacklos, ungeachtet der Tatsache, dass die Ministerin den privaten Weiterflug nach Sylt ordentlich abgerechnet hatte. Andere Bilder, etwa der Auftritt beim Truppenbesuch im afrikanischen Mali in Stöckelschuhen im April, hatten den Eindruck erweckt, dass Lambrecht mit ihrem Amt nicht warm werden wollte.

Unter Sozialdemokraten wird über Lambrecht oft abfällig geredet. Sie habe kein Verhältnis zur Verteidigung, sei ahnungslos, wenn es um militärische Fragen gehe. Einfachste Sachverhalte kenne sie nicht, etwa, was eine Division, was eine Kompanie sei, hieß es schon im Sommer über sie. „Wenn der Heeresin­spekteur sagt, wir brauchen eine radbewegliche Division, dann weiß sie nicht, was gemeint ist“, lautete ein Vorwurf. Deswegen könne sie Vorschläge aus ihrem Haus nicht eigenständig bewerten.

Mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geriet Lambrecht Anfang Dezember aneinander, als sie um mehr Geld für Munitionsbeschaffung bat. Der Minister ließ seinen Staatssekretär Steffen Saebisch schriftlich ablehnen. „Ich muss feststellen, dass Sie die hier angeführte Notwendigkeit der Munitionsbeschaffung weder bei der Verhandlung zum Sondervermögen und dessen Wirtschaftsplan noch im Zuge des parlamentarischen Verfahrens zum Ausdruck gebracht haben.“

Verteidigungsministerin gilt nicht als schwach

Andere halten Lambrecht dagegen zugute, dass unter ihrer Führung entscheidende Fragen für die Zukunft der Bundeswehr beantwortet worden seien. So wurden für knapp zehn Milliarden Euro neue amerikanische F-35-Tarnkappenjets für die Bundeswehr geordert, mit denen Deutschland der NATO-Bündnisverpflichtung der nuklearen Teilhabe nachkommt. Auch das in der SPD lange umstrittene Thema, ob bewaffnete Drohnen zum Schutz deutscher Soldaten in Einsätzen angeschafft werden dürfen, wurde zugunsten der Bewaffnung gelöst. Lambrecht habe zudem den Abzug der Bundeswehr aus Mali eingeleitet und sich dabei gegen die beliebte grüne Außenministerin Annalena Baerbock durchgesetzt, wird in der SPD-Fraktion hervorgehoben. Sie gelte unter den Abgeordneten nicht als schwache Ministerin, weil sie in der Substanz vieles erreicht habe.