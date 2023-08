Stellt die Cannabis-Legalisierungspläne der Ampel vor: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch in Berlin Bild: AFP

Das Bundeskabinett in Berlin hat am Mittwoch den Gesetzentwurf zur teilweisen Legalisierung von Cannabis beschlossen. Laut dem Entwurf, der nun von Bundestag und Bundesrat beraten wird, soll der Kauf und Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für Erwachsene in Zukunft straffrei sein. Konsumenten sollen bis zu 50 Gramm Gras pro Monat über sogenannte Cannabis-Clubs beziehen und zu Hause bis zu drei Cannabispflanzen selbst anbauen können. Das Gesetz könnte zum Ende des Jahres in Kraft treten.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bezeichnete den Gesetzentwurf als „Wendepunkt einer leider gescheiterten Cannabisdrogenpolitik“. Die Drogenkriminalität habe zuletzt zugenommen, der Schwarzmarkt werde zusehends problematisch, etwa durch immer stärker wirkende Substanzen oder gefährliche Beimischungen. Lauterbach nannte das Gesetz die „bisher beste Form der Legalisierung, die versucht wurde“ und bezog sich dabei auf die Liberalisierungen unter anderem in den Niederlanden, einzelnen amerikanischen Bundesstaaten und Kanada.

Ziel sei es, den Schwarzmarkt und die Drogenkriminalität zurückzudrängen, das Handeln mit gestreckten oder toxischen Substanzen einzudämmen und die Konsumentenzahlen zu drücken. „Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist ein zentraler Bestandteil des gesamten Gesetzesvorhabens“, sagte Lauterbach. Durch eine Kampagne solle auf die Gefahren von Cannabis hingewiesen werden. “Wir transportieren darin, dass ich meinem Gehirn einen Schaedn zufügen kann“, sagte Lauterbach über den Konsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. „Am Ende der Gesetzgebung wird das jeder wissen.“ Ziel des Gesetzes sei es, dass die Zahl junger Konsumenten nicht nur nicht weiter steigt, sondern sogar sinkt.

Grenzwerte für den Straßenverkehr geplant

Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), verteidigte das Vorhaben. Es sei gut, dass Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nun Cannabis-Grenzwerte für Autofahrer festlegen wolle, sagte er im Deutschlandfunk. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass das Verkehrsministerium an einer Cannabis-Grenze ähnlich zur Promille-Grenze für Autofahrer arbeite. Laut Ministerium soll eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus Medizin, Recht und Verkehr eingerichtet werden. Lauterbach sagte dazu, man orientiere sich an der wissenschaftlichen Studienlage.

Mehr zum Thema 1/

Vor allem die Union hat die teilweise Legalisierung von Cannabis scharf kritisiert. Die Innenminister von Nordrhein-Westfalen und Sachsen, Herbert Reul und Armin Schuster (beide CDU), warnten vor den Plänen der Ampel. „Mit diesem Gesetz wird ein kompletter Kontrollverlust verbunden sein“, sagte Schuster dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Reul warnte, die Ampel werde Polizei und Justiz stärker belasten. „Das geplante Cannabisgesetz beinhaltet eine Vielzahl von Regeln, Verboten und Beschränkungen. All das muss kontrolliert und Verstöße müssen strafrechtlich verfolgt werden“, sagte er.