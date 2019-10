Extinction Rebellion : „Irrationalismus einer Endzeit-Sekte“

Gründungsmitglied der Grünen, heute Kommunalpolitikerin bei ÖkoLinx-ARL in Frankfurt am Main: Jutta Ditfurth Bild: Philipp von Ditfurth

Frau Ditfurth, Sie waren bei den Anfängen der Grünen und der Umweltbewegung in Deutschland dabei. Trotzdem haben Sie davon abgeraten, die Aktionen von „Extinction Rebellion“ (XR) zu unterstützen. Warum?

Ich halte „Extinction Rebellion“ nicht für eine Umweltbewegung im klassischen Sinne, die sich kritisch, aufklärerisch oder gar links für die Klimakastrophe und die Zusammenhänge von Naturvernichtung und Kapitalismus interessiert. „Extinction Rebellion“ ist nicht intellektuell, sondern ahistorisch, spricht nicht den Verstand an, sondern setzt auf mystisch-esoterisches Drama, pathetische Kostümierung und hat ein zentral vorgefertigtes Bühnenbild. Die Organisation versucht alles, um den intellektuellen Hohlraum mit Versatzstücken religiös-gewaltfreier Ideologie zu verdecken.

Wo sehen Sie dabei das Problem?

Die Organisation will vor allem junge Leute und politisch Unerfahrene rekrutieren und sie emotionalisieren. So macht man Menschen manipulierbar, und das ist das Gegenteil von kritischer Aufklärung. Ich habe mich mit Schriften, Reden und Handlungen der Anführer von „Extinction Rebellion“ in England beschäftigt. Der Mitgründer Roger Hallam redet von der Notwendigkeit der „Selbstaufopferung“ und will möglichst viele Aktivisten als Märtyrer im Gefängnis sehen. Er spricht davon, dass man zu „drastischen Maßnahmen“ greifen werde und dass Menschen „sterben könnten“. XR betreibt planvollen Irrationalismus.

Sie kritisieren auch den Aufbau der Organisation. Was stört Sie daran?

„Extinction Rebellion“ ist weder dezentral noch eine Graswurzelbewegung. Die Struktur hat mich an meine kritische Arbeit über Sekten in den neunziger Jahren erinnert. Anleiter von „Extinction Rebellion“ geben die Prinzipien und Strukturen aus England vor. Damit sie zu den hiesigen Verhältnissen passen, werden sie oberflächlich ein bisschen angepasst von Leuten, die besser verstehen, wie Linke in Deutschland reagieren werden. Das Wesentliche ist aber zentral vorgegeben. Das Auffälligste aber, wenn man ein bisschen tiefer gräbt, ist der Widerspruch zwischen dem selbstopferungsbereitem Irrationalismus einer Endzeit-Sekte und den knallharten, sehr rationalen Geschäftsinteressen eines Teils der Führung.

Welche Interessen meinen Sie?

In England wurde im Frühjahr „XR Business“ gegründet, eine enge offizielle Kooperation mit rund zwei Dutzend Firmen und Konzernen wie Unilever oder The Body Shop. Die Kooperation bekam das XR-Logo und hatte eine Website. Nach Protesten wurden Website und Logo zurückgezogen. Aber die führenden Leute betonten im gleichen Atemzug, dass sie mit diesen und weiteren Konzernen auch in Zukunft eng zusammenarbeiten wollen. Da geht es auch um die Modernisierung des Kapitalismus: wie macht man die Klimakatastrophe zur Geschäftsgrundlage? „Extinction Rebellion“ soll die dazu passende manipulierbare Bewegung werden, die die öffentliche Meinung gefühlig beeinflusst.

Wie viel Einfluss hat Roger Hallam auf „Extinction Rebellion“ in Deutschland?

Roger Hallam ist ein Bio-Bauer aus Wales, dem wochenlanger Regen die Ernte ruiniert hat. Er redet zum Beispiel davon, dass die Menschheit ausgelöscht werden wird. Er will explizit nicht, dass Linke in der Bewegung mitarbeiten. Das ist auch im Interesse der anderen Führer. Farhana Yamin von XR in England sagt zum Beispiel, auch Rechte seien bei XR willkommen. Hallam redet davon, dass auch rassistische und sexistische Menschen mitarbeiten können. Ich habe meinen Warnaufruf auf Twitter veröffentlicht, da ich diese Organisation für nicht reformierbar halte, da wird nichts Gutes mehr draus. Viele Gruppen aus der undogmatischen linken Szene haben sich schon von „Extinction Rebellion“ distanziert. Auch deshalb waren in Berlin so wenige. Es bleiben jetzt hauptsächlich Anleiter, Trittbrettfahrer, Naive und Esoterische übrig.

Wie bewerten Sie die Blockade-Aktionen, die am Montag begonnen haben?