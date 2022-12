Die zwei Justizminister : Wer ist Marco Buschmann?

Ausnahmsweise ohne Buch in der Hand: Buschmann im Sommer bei der Kabinettsklausur in Meseberg Bild: Omer Messinger

Es gibt Juristen, die mögen Juristenwitze. Zu den besonders be­liebten gehört: „Was ist der Un­terschied zwischen einem Juristen und Gott? Gott denkt nicht, er sei ein Jurist.“ Die Pointe ist immer die gleiche: Juristen finden sich selbst besonders toll. Im Vergleich zu Blondinen, Mantafahrern und Ostfriesen kommen sie dabei gut weg. Deshalb gibt es ja Juristen, die solche Witze mögen.

Marco Buschmann hat neulich selbst einen Juristenwitz erzählt. Er war in der Sendung „Chez Krömer“, der erste Bundesminister, der sich zu Kurt Krömer in den Verhörraum setzt, der aussieht wie in Stasizeiten. „Herr Justizminister, was ist das für ein Gefühl, mal auf der anderen Seite des Gesetzes zu sitzen?“, fragt Krömer. Buschmann: „Ich fühle mich im Recht, egal wo ich am Tisch sitze.“

Für Juristenwitze muss man nicht be­sonders witzig sein. Buschmann versucht das normalerweise gar nicht erst. Als er im Herbst bei der Verleihung des Karikaturpreises der Anwaltschaft sprach, sagte er: „Was den Humor an­geht“, habe er nicht vor, „in einen Wettstreit mit den Karikaturisten zu treten“. Das Bild, das Buschmann sonst von sich zeichnet, ist das der „Büroklammer“. Das hat er vom langjährigen CDU-Minister Thomas de Maizière geklaut, dem der Titel von seinen Mitarbeitern verliehen wurde. Im Fernsehen erzählt Buschmann von seiner Leidenschaft für Fußnoten, die „ich nicht nur lese, sondern auch setze“. Davon, dass er keinen Alkohol trinke und viel lese, sogar auf dem Weg ins Büro. Ein „Spiegel“-Journalist hat das mal überprüft und ihn mit einem Werk des Sozialphilosophen Axel Honneth, Kritische Frankfurter Schule, auf der Straße entdeckt. Angeblich weiß Buschmann, wo der Berliner Stadtverkehr so gefährlich ist, dass er kurz hochschauen muss.

Der andere Buschmann

Es gibt aber auch den Buschmann, der als MBSounds unterwegs ist, Produzent von Elektromusik. Ein besonders beliebter Synthietrack, zehntausendfach ge­hört, heißt „Excalibur calls for Arthur“, nach seiner Reise nach Kiew kam „Driving Through The Streets Of Kyiv“ dazu. Er hat für die FDP schon Jingles komponiert und ein Stück, in dem Ausschnitte ei­ner Rede von Parteichef Christian Lindner verarbeitet sind. Das passt dann schon eher zu dem Buschmann, der im Bundestag bei der Regierungsbefragung sagt: „Mein persönliches Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können.“ Nach eigenen Angaben hat er selbst aber noch nie gekifft.

Buschmann gefällt es, dass Journalisten sich fragen, wer er denn nun wirklich ist. Solche Fragen stellt man sich schließlich nur bei Leuten, die interessant sind. Und das ist Buschmann, gebürtiger Gelsen­kirchener, Rechtsanwalt, steile Karriere in der FDP, auf den ersten Blick nicht gerade. Er leistet selbst seinen Beitrag dazu, dass die verschiedenen Bilder über ihn in der Öffentlichkeit kursieren. Und dann ko­kettiert er damit. „Manchmal mag ich es, kommunikative Klischees zu brechen, manchmal bediene ich sie“, sagte er der F.A.Z. „Vielleicht ist es ja manchmal so, dass Menschen komplexer sind, als es das Schubladendenken zulässt, und das Komplexe interessanter ist als das plumpe Klischee.“ Buschmann schob noch den Wunsch hinterher, dass doch mehr auf das gehört werde, was er inhaltlich vorträgt.