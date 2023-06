Herr Minister, müssen Sie manchmal schmunzeln, wenn Sie an den Koalitionsvertrag denken?

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



Nein, wieso? Das ist nach wie vor ein lesenswertes und gelungenes Dokument.

Es gibt da einen Satz über die Zusammenarbeit von SPD, Grünen und FDP, der lautet: „Wir wollen eine Kultur des Respekts befördern.“

Ach, wissen Sie: So was schreibt man in bester Absicht auf und lebt das im Alltag, wo es geht – und trotzdem gibt es von dieser Regel immer wieder Ausnahmen, in denen dem einen oder anderen mal was durchgeht. Politik wird eben von Menschen gemacht, die leidenschaftlich für etwas streiten.

Ist der Streit über die schrittweise Abschaffung von Gasheizungen nur eine Meinungsverschiedenheit oder schon eine Regierungskrise?

Was wir gerade erleben, ist im Parlamentarismus der normalste Vorgang der Welt: Selbstbewusste Parlamentarier der Regierungsfraktionen wollen einen Regierungsentwurf verbessern. Wahrscheinlich wird man in ein paar Monaten darüber schmunzeln, dass versucht wurde, deswegen krisenartige Zustände herbeizuschreiben. Wobei ich gestehen muss, dass sich auch in der Politik einige daran beteiligen.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann zweifelt an der „Handlungs- und Arbeitsfähigkeit“ der Ampel. Auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil beklagt „zu viel Streit“. Haben Ihre Ampelkollegen da einen Punkt?

Ich schaue eher auf unsere Erfolge und die Lösung von Problemen, statt unsere Arbeit schlechtzureden. Wobei ich das den beiden Genannten auch nicht vorwerfen möchte. Mir ist wichtig: Wenn Millionen von Menschen die Sorge haben, dass ein Teil ihrer Lebensleistung, die in einem Reihenhäuschen oder einer Eigentumswohnung steckt, quasi en passant in Teilen entwertet wird, dann kann das keinen verantwortungsbewussten Politiker kaltlassen. Daher müssen wir das Gesetz ändern. Ich finde es nicht schlimm, wenn ein Gesetz mal ein paar Wochen länger braucht, wenn es dafür ein besseres Gesetz wird.

Ein Staatssekretär im grünen Wirtschaftsministerium sagte neulich: „Was wir in den letzten Tagen erlebt haben, so möchte ich nicht regieren.“ Sie machen einen fröhlicheren Eindruck.

Unser Auftrag ist zu regieren, nicht zu jammern. In einer Regierung erzielen wir gemeinsam Erfolge, und jeder muss mal Kompromisse eingehen. Sie werden sich erinnern: Die FDP hatte auch nicht nur schöne Wahlabende im letzten Jahr. Wir haben dann nicht die Ungerechtigkeit der Welt beklagt, sondern das zum Anlass genommen, noch härter und überzeugender zu arbeiten.

Die FDP hat dem Heizungsgesetz in seinen Grundzügen schon viermal zugestimmt: bei den Koalitionsverhandlungen, bei einem Koalitionsausschuss im vergangenen Jahr und einem im März und nun noch mal im Kabinett. Welche Strategie ist das, jetzt schon wieder zu bremsen?

Sie sagen es: in Grundzügen. Denn natürlich müssen wir im Gebäudesektor CO 2 einsparen, hinter diesem Ziel stehen wir auch. Wir haben damals im Koalitionsausschuss eine Formulierung gewählt, die sinngemäß lautete „im Rahmen des Möglichen“. Christian Lindner hat zur Befassung im Kabinett gesagt, dass es zwei Varianten gibt: Entweder wir verhandeln es jetzt im Detail in der Regierung, dann dauert es bis zum Kabinett länger. Oder wir geben es mit offenen Streitpunkten ins Parlament. Wir sind dann den zweiten Weg gegangen, und jetzt achten unsere Abgeordneten darauf, dass wir die Menschen nicht überfordern. Es gibt Bürger, die sind im hohen Rentenalter und haben ein bisschen Geld für den Notfall zur Seite gelegt. Da können wir nicht leichtfertig den Austausch einer Heizung ohne Rücksicht auf die finanzielle Belastung anordnen. Das unterscheidet eine parlamentarische Demokratie vom Autoritarismus, wo das Einzelschicksal angesichts eines politischen Ziels keine Bedeutung besitzt.

Dann ist es also autoritär, was Ihre grünen Koalitionspartner vorhaben?

Nein, ich habe keinen auf Personen oder Parteien bezogenen Vorwurf gemacht.

Sehen Sie Ihre Aufgabe darin, einen Teil der grünen Politik zu verhindern?